- Kremlinul, care se confrunta de mai multe luni cu cea mai puternica miscare de contestare a puterii din Rusia din ultimii ani, a respins marti existenata vreunei ”crize politice” si a aparat fermitatea politiei, acuzata de violente vizand manifestanti, relateaza AFP.

- Teodor Meleșcanu admite ca relația PSD cu ALDE nu funcționeaza „pe anumite teme”, precizând ca decizia unei alianțe politice cu Pro România ar „stabiliza situația politica din România”. Întrebat la Digi 24 daca din punctul sau de vedere ALDE ar…

- Reprezentanții spitalului rus de stat in care a fost tratat liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalnii, au transmis ca nu au fost gasite urme de otrava in sistemul acestuia, relateaza MEDIAFAX.Aleksei Navalnii a fost condamnat saptamana trecuta la 30 de zile de inchisoare, pentru apeluri…

- Liderul opoziției ruse, Aleksei Navalnii, se plange ca a fost intoxicat cu substanțe necunoscute, in inchisoare. El ispașește o pedeapsa de 30 de zile pentru incalcarea legilor privind organizarea protestelor.

- Numerosi opozanti rusi au fost convocati pentru a fi interogati joi de catre fortele de ordine, in ceea ce ei denunta ca fiind o incercare de intimidare pe fondul intensificarii miscarii de contestare din cauza respingerii candidatilor opozitiei la alegerile locale din septembrie la Moscova, informeaza…

- Doua proiecte de hotarare vitale pentru functionarea si dezvoltarea localitatilor din judetul Constanta au fost trantite ieri la vot in sedinta de Consiliu Judetean din cauza orgoliilor alesilor judeteni. Proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate…

- Atacul de cord poate fi silențios, simptomele sale fiind ușor confundabile cu cele ale unei indigestii. Deoarece nu are simptome acute, un astfel de infarct poate fi diagnosticat retrostectiv, cand dovada este vazuta pe electrocardiograma. Simptomele atacului de cord Majoritatea oamenilor care sufera…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a afirmat ca au existat momente in care a regretat ca a acceptat functia de prim-ministru, invocand faptul ca nu a putut sa coaguleze in jurul sau oamenii pe care si i-ar fi dorit. "Am regretat la un moment dat, pentru că am avut impresia…