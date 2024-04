Stiri pe aceeasi tema

- Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…

- „Inregistrarea insasi dovedeste ca, in interiorul Bundeswehr-ului, sunt discutate in mod substantial si concret planuri de a lansa atacuri asupra teritoriului rus”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului dupa difuzarea pe retelele sociale a unei discutii intre ofiteri germani de rang inalt.

- Cercetatorii au descoperit ca, in afara de genele și stilul de viața, tipul de sange poate juca, de asemenea, un rol major in dezvoltarea anumitor tipuri de boli. Sa incepem prin identificarea celor patru tipuri diferite de sange pe care oamenii le pot avea. A, AB, B și O sunt cele patru tipuri principale…

- Nicusor Dan: Autobuzul 203 care face legatura intre cartierul Greenfield si Piata Presei Libere va circula pana la Piata Victoriei / FOTOPrimarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca autobuzul 203 care face legatura intre cartierul Greenfield si Piata Presei Libere va circula incepand de sambata pana…

- Mulți parinți apeleaza adesea la suplimentele alimentare pentru copii din varii motive. Copilul este prea slab, nu mananca, nu are de unde sa iși ia vitaminele, spun unii. Alții considera ca suplimentele nu le fac rau și ca un pic mai multe vitamine nu strica niciodata. De multe ori, suplimentele sunt…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca intre calitatea leadership-ului politic si bunul mers al tarii este o legatura directa si spera ca, la momentul votului, romanii sa se gandeasca mai putin la culoarea politica a candidatilor si sa puna accent mai…

- Ministerul Transporturilor propune un proiect de modificare a legii circulației, care vizeaza o ajustare semnificativa a termenelor de valabilitate a Inspecției Tehnice Periodice (ITP) pentru diverse categorii de vehicule. Daca acest proiect va fi adoptat, valabilitatea ITP-ului va scadea la 6 luni…

- In orice casnicie este normal sa apara și momente mai puțin bune, in care simți ca nu te mai regasești sau pur și simplu nu ai idee ce nu este in regula. In relațiile de iubire sunt multe motive pentru care partenerii devin mai distanți, ceea ce poate duce in final la sfarșitul casniciei.Descopera in…