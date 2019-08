Kremlinul a catalogat drept 'absurda' informatia despre presupusa aparitie a unui nor radioactiv in nordul Rusiei dupa explozia din 8 august pe o platforma militara din zona, potrivit EFE, Interfax si Gazeta.ru.



'O harta a modului in care un nor radioactiv s-ar putea raspandi dupa un accident! Formularea in sine este destul de absurda ', a afirmat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, comentand publicarea pe retelele de socializare a unei harti aratand cum s-a miscat un presupus nor radioactiv rezultat in urma accidentului produs in apropiere de…