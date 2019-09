Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca votul primit de Laura Codruța Kovesi in reuniunea COREPER, pentru functia de procuror sef european, reprezinta o "victorie a Romaniei", in ciuda incercarii de blocaj din partea Guvernului PSD. "Salut votul acordat astazi in reuniunea Comitetului Reprezentanților…

- ”Salut votul acordat astazi in reuniunea Comitetului Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe langa Uniunea Europeana (COREPER), prin care s-a exprimat un sprijin larg in favoarea candidaturii doamnei Laura Codruța Kovesi pentru poziția de procuror șef al Parchetului European.…

- USR PLUS susține ca victoria de astazi din Comitetul Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe lânga Uniunea Europeana, unde s-a votat pentru un mandat al Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, se datoreaza negocierilor purtate de europarlamentarii alianței. ”Delegația…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat, joi, ca nu nu mai pot aparea suprize în ceea ce privește numirea Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, pentru ca ”toți pașii care urmeaza sunt pași administrativi”. ”Nu mai poate fi împiedicata începând…

- Decizia a fost luata cu 17 voturi din 22. Consiliul COREPER s-a reunit joi pentru a discuta despre primul șef al parchetului european, funcție pentru care candideaza Laura Codruța Kovesi. Urmatorul pas pentru Kovesi este votul de validare in Parlamentul European. Guvernul Romaniei…

- Laura Codruța Kovesi a obținut majoritatea voturilor ambasadorilor din Consiliul COREPER. Fosta șefa a DNA a obținut 17 voturi din 22. ”Laura-Codruța Kovesi a caștigat acum in mod categoric votul pentru poziția de procuror-șef european in Consiliul Uniunii Europene. Candidata noastra a obținut 17 voturi…

- Premierul Viorica Dancila nu se razgândește și spune ca nu o susține pe Laura Codruța Kovesi la șefia parchetului European pentru ca asupra ei „planeaza mai multe suspiciuni”, iar daca una dintre acuzațiile care i se aduc fostei șefe a DNA se va adeveri „nu vom plati pe persoana…

- La primul vot asupra candidaturii lui Kovesi, ambasadorul Bulgariei la UE a votat impotriva, insa schimbarea regulilor de pe scena politica de la Bruxelles a determinat Sofia sa-si reevalueze pozitia. Potrivit sursei citate, in urma cu cateva zile, Guvernul francez a anuntat ca va sustine…