- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 3 octombrie, urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Bihor, delegata in functia de vicepresedinte al acestei instante a doamnei Maria Gruescu ndash; pensionare, la data de 7 octombrie 2019;Decret privind…

- Medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" din Galati ar urma sa efectueze unele dintre cele mai complexe interventii in cazul bolnavilor cu afectiuni cardiace. In cea mai recenta sedinta a Consiliului Judetean Galati, consilierii au aprobat realizarea unei sectii de…

- Un barbat in varsta de 52 ani, din judetul Iasi, aflat intr-o stare extrem de grava, a primit, duminica noaptea, o inima noua in urma celui de-al cincilea transplant de cord din acest an din tara, realizat la Institutul de Urgenta de Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures de o echipa…

- Medicii spun ca acesta mai avea foarte puțin de trait, iar evoluția sa post-transplant este una favorabila. In noaptea de duminica spre luni, la Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant (IBCvT) Targu Mures a fost efectuat cu succes cel de-a cincilea transplant cardiac din acest an, viața unui…

- Agentia Nationala de Transplant (ANT) a anuntat ca a avut loc cel de-al cincilea transplant de inima din acest an. Interventia chirurgicala a fost realizata de echipa condusa de Prof. Dr. Horatiu Suciu, seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta de Boli Cardiovasculare…

- Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul ședinței din 12 septembrie 2019 I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind incubatoarele si acceleratoarele de afaceri 2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Organizatia…

- Unitatea medicala a primit in dotare patru echipamente performante noi, care vor face posibile intervențiile laparoscopice și in cazul pacienților copii. Spitalul Clinic Județean de Urgența din Targu Mureș a anunțat o noua achiziție recenta de aparatura medicala, valoarea dotarilor de care a beneficiat…