Klaus Iohannis, la Craiova. Discurs complet: Ne apucăm de treabă și reconstruim România Buna ziua, dragii mei! Buna ziua, dragii mei liberali! Buna ziua, dragii mei olteni liberali! Sunt foarte, foarte bucuros ca m-am intors printre voi. Sunt foarte bucuros ca pot sa fiu cu voi astazi, aici, impreuna și sa discutam un pic despre ce vom face noi cu Romania! Ați inceput, am inceput, impreuna foarte bine. Acțiunea de strangere de semnaturi a fost un real succes și acest succes vi se datoreaza voua. Felicitari! Este enorm, 2.200.000 de semnaturi, din care peste un sfert de milion de aici, de la voi, din Oltenia. Dragii mei, asta arata ceva, asta arata ca Romania ne vrea! … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

