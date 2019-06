Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a cerut miercuri demiterea de urgenta a ministrului de Exeterne, Teodor Melescanu, si a celui de Interne, Carmen Dan, pentru proasta organizare a alegerilor de duminica. "Dupa atatea probleme, este evident ca trebuie sa existe si urmari politice. Cei…

- Dupa europarlamentare, președintele Klaus Iohannis cere demisia guvernului Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (26 mai, ora 21:01) Klaus Iohannis: Buna seara, dragi români! Sunteti…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 23 mai a.c., la Bucuresti, un mesaj in cadrul celei de-a XI-a editii a conferintei "Insurance Europe - Industria de Asigurari a Viitorului". Mesajul a fost prezentat de catre Cosmin Marinescu, Consilier Prezidential - Departamentul Politici Economice…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marți, 7 mai ac, la București, un mesaj in cadrul evenimentului "Digital International Forum IV - viitorul digital al Europei". Mesajul a fost prezentat de domnul Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial - Departamentul Politici Economice și Sociale.Va…

- K. Iohannis: Romania de maine va fi Romania antreprenoriala Forumul European pentru Antreprenoriat. Foto: presidency.ro. România de mâine va fi România antreprenoriala, a declarat presedintele Klaus Iohannis la Forumul European organizat la Bucuresti. Seful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca exista o incapacitate cronica pe subiectul inzestrarii armatei, in conditiile in care s-a alocat la aparare 2% din PIB. "Trebuie sa intelegem cu totii ca apararea colectiva incepe acasa si implica investitii din partea fiecarui aliat. In ultimii ani am…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 21 martie a.c., la Bruxelles, Regatul Belgiei, o alocutiune in cadrul conferintei anuale Transatlantice organizate de AmCham EU. Va prezentam in continuare traducerea alocutiunii in limba romana: "Excelente, Doamnelor si domnilor, Imi face o deosebita…

- Secretarul general al Partidului Popular European (PPE), Antonio Lopez, a afirmat, sambata, la Bucuresti, ca Romania nu poate cadea in capcana socialismului, precizand ca tara noastra a facut fata turcilor, a daramat comunismul si a rezistat la fantasma nationalismului. "Socialismul nu mai…