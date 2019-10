Stiri pe aceeasi tema

- Unchiul Alexandrei Maceșanu a strans numarul de semnaturi necesar inscrierii in alegerile prezidențiale. Alexandru Cumpanașu a adunat circa 300.000 de semnaturi și iși va depune duminica seara candidatura la BEC. Pentru intrarea in cursa are nevoie ca 200.000 de semnaturi sa fie valide.El…

- Prezidentiabilii PNL si USR, Klaus Iohannis si Dan Barna, isi vor depune candidaturile in aceeasi zi, respectiv vineri, 20 septembrie. Prezidentiabilul UDMR Kelemen Hunor isi va depune candidatura sambata. De asemenea, Mircea Diaconu, candidatul ALDE-Pro Romania pentru Cotroceni, se va inscrie oficial…

- ​​Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, este invitatul interviurilor HotNews.ro LIVE, luni, de la ora 18.00. Interviul va fi transmis pe conturile de Facebook și YouTube ale HotNews.ro. Cititorii HotNews.ro îi pot pune întrebari invitatului, folosind sistemul de…

- ​​Toader Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale, este invitat astazi, de la ora 14.00, la interviurile HotNews.ro LIVE. Interviul va fi transmis pe conturile de Facebook și YouTube ale HotNews.ro. Cititorii HotNews.ro îi pot adresa întrebari invitatului folosind sistemul…

- ​​Președintele PNL, Ludovic Orban, este invitat la interviurile HotNews.ro LIVE, marți, de la ora 13.00. Care este strategia liberalilor, va pica Guvernul Dancila pâna la alegerile prezidențiale, cu cine se va alia PNL, sunt doar câteva dintre întrebarile la care Ludovic Orban va raspunde.…

- Consiliul Reprezentantilor Unionali (CRU) l-a desemnat, vineri, la Targu Mures, pe Kelemen Hunor candidat al UDMR la alegerile pentru Presedintia Romaniei. Kelemen Hunor a fost singura propunere formulata in cadrul Consiliului Consultativ reunit inaintea CRU. AGERPRES/(AS - autor: Dorina…

- "In ultimele saptamani, am primit mii de mesaje care m-au incurajat sa candidez la alegerile pentru Cotroceni. Am fost onorat ca Partidul Mișcarea Populara sa ma considere prezidențiabil. M-a bucurat, de asemenea, susținerea platformei Alternativa Dreapta și suportul aratat de numeroși lideri ai…

- UDMR va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale, a declarat, vineri, liderul Uniunii, Kelemen Hunor, precizand ca acesta va fi desemnat in 28 august si ca nu-l tenteaza sa fie el "neaparat" candidatul. "Asa cum din 1996 incoace de fiecare data am avut candidat la alegerile prezidentiale,…