Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au avut nevoie miercuri de ingrijiri medicale dupa ce au inhalat gaze toxice in urma declansarii unui incendiu intr-un bloc de apartamente din orasul german Munchen, cauza incendiului fiind o...

- O tanara in varsta de 22 de ani, care se afla pe o trotineta electrica, a fost ranita miercuri, in urma unui accident care a avut loc in Cluj Napoca. Momentul impactului a fost surprins de o camera de supraveghere.

- Aparitie surprinzatoare in public. Interpreta irlandeza Sinead O’Connor, convertita la islam acum un an si jumatate, a venit la show-ul "The Late Late Show" in straie islamice, cu o abaya rosie si hijab.

- Sud-coreenii de la Hyundai au dezvoltat un prototip de trotineta electrica a carei autonomie ajunge pana la 20 de km si care va veni la pachet cu viitoarele modele ale constructorului auto, se arata intr-un comunicat de presa al Hyundai Auto Romania, transmis miercuri AGERPRES.Bazata pe conceptul…

- Prin punctele de trecere a frontierei au trecut in ultimele 24 de ore aproximativ 430.900 persoane, cetateni romani si straini, dintre care 256.200 au fost pe sensul de iesire din tara, precum si aproximativ 105.100 mijloace de transport, fiind inregistrata o crestere cu aproximativ 60% fata de valoarea…

- Peste 1,5 milioane de oameni au tranzitat punctele de trecere a frontierei in minivacanța de Sfinta Maria, in creștere cu 50% fața de perioada similara a anului trecut.Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, remis duminica presei, in perioada 14-18 august, au trecut prin vami 1.511.000…

- CURAT GHINION… Primul eveniment rutier din judetul Vaslui in care a fost implicata o trotineta electrica a bagat o persoana in spital si a provocat daune insemnate. Accidentul s-a produs luni, in satul Balesti, comuna Cozmesti, dupa ce un baiat in varsta de 15 ani a pierdut controlul micului vehicul.…

- Lady Gaga si-a facut vineri la New York o aparitie-surpriza la festivitatile care marcheaza cea de-a 50-a aniversare a revoltelor de la Stonewall, un punct de cotitura in lupta pentru drepturile comunitatii LGBTQ, informeaza AFP. "Sper cu adevarat ca sarbatoriti pe deplin azi cine sunteti",…