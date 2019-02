Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a dus „Aprinde scanteia” in topurile muzicale alaturi de Smiley, Dorian lanseaza piesa „La mine in tara”, o doina moderna ancorata in realitatea sociala din Romania, dar și un grup pe Facebook pentru romanii din intreaga lume. Link grup FB #lamineintara: https://www.facebook.com/groups/340437713469475…

- Okapi Sound & Universal Music Romania prezinta cel mai recent videoclip al unei piese de pe albumul-colaborare Grasu XXL și Guess Who. In toamna anului trecut, Grasu XXL și Guess Who au lansat primul material in colaborare. “In Labirint” conține 12 piese și un singur featuring pentru piesa “Spune-mi…

- Joi seara, la Ateneul Roman are loc ceremonia de deschidere a Președinției Consiliului UE preluata de Romania pe 1 ianuarie 2019. Unele aspecte ale organizarii lasa insa de dorit. Invitatii straini nu beneficiaza de traducerea in timp real, in casti, a discursurilor in limba romana.Primul…

- Eminem a facut public teaser-ul pentru noul sau clip, “Good Guy”, care se va lansa in decursul zilei de astazi. Piesa “Good Guy” face parte de pe albumul fenomen, “Kamikaze”. Eminem a surprins intreaga planeta odata cu lansarea albumului Kamikaze, deoarece materialul a fost prezentat publicului la doar…

- Hozier a lansat single-ul „Movement” la jumatatea lunii trecute, facand cunoscuta publicului o piesa profunda, care vine la pachet cu un videoclip ce il aduce in lumina reflectoarelor pe renumitul balerin Sergei Polunin. Ca sa se asigure ca lumea continua sa vorbeasca de piesa asta, Hozier a lansat…

- IOVA, artista de muzica electro-pop, lanseaza “Down On My Knees”, prima piesa in colaborare cu Paul Damixie, DJ-ul international cunoscut pentru piesele “Get lost”, “Spanish” sau “Rum & Coke”, single-uri viralizate pe platformele digitale de muzica. Clipul poate fi vizionat pe canalul de YouTube al…

- Artistul de origine turca, Serkan, lanseaza alaturi de Veo o noua piesa cu videoclip, „Guzel”. Cu versuri in limba turca si engleza, single-ul este compus de catre cei doi artisti impreuna cu Cristian Pistol. „Guzel” („Frumoaso” in limba turca) este o piesa cu influente orientale care iti ofera o stare…

- Dupa lansarea piesei „Inapoi”, un featuring cu alt DJ, Dara revine cu varianta in limba rusa a piesei, care se numește “Game Over” și care beneficiaza și de un nou videoclip. alt DJ este nimeni altul decat Serge Istrati aka Sasha Lopez, cel din spatele multor hituri ce au cucerit atat Romania, cat și…