- Azi se joaca meciurile din etapa a 37-a din Spania. Toate partidele vor incepe la 19:30 și vor fi liveSCORE pe GSP.RO. Cele mai tari dueluri se vor da pentru locul 4, ultimul care asigura calificarea directa in grupele Champions League. Getafe este pe locul 4, cu 58 de puncte, și este urmata de Valencia…

- Rusia a anunțat ca nu va participa la audierile privind masurile provizorii in cazul imunitații navelor de razboi ucrainene și a membrilor de echipaj la Tribunalul Internațional pentru Dreptul Marii al ONU, a declarat Lana Zerkal, adjunctul ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei. „Refuzul constant…

- Patru romani din Spania au fost arestați in Italia, pentru trafic de droguri. Aceștia au transportat cu TIR-ul hașiș și marihuana in valoare de 2 milioane de euro. Politia italiana a arestat traficantii chiar cand voiau sa descarce drogurile din TIR intr-un garaj inchiriat in Italia. Oamenii legii…

- Deputatul Robert Sighiartau impreuna cu primarul comunei Spermezeu, Sorin Hognogi si candidatul PNL pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, Rares Bogdan, viziteaza bistritenii din Spania. Delegatia PNL are in aceste zile intalniri cu romanii din Valencia, Castellon si Madrid.Una dintre opriri…

- Un grup alcatuit din 12 cadre didactice (7 directori de școli și 5 profesori) au participat la cursul structurat „Roma community: past, present and future in education and social progress”, din cadrul unui proiect Erasmus + „Incluziune si egalitate de șanse la educatie in comunitați defavorizate”,…

- Valencia a fost imbracata de sarbatoare in ultimele zile. Festivalul anual Las Fallas s-a terminat azi noapte cu arderea tradiționala a statuilor care au adus faima acestui eveniment cunoscut in toata lumea.

- Napoli - Arsenal se anunta a fi cea mai tare confruntare din sferturile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. Echipa la care joaca fundasul roman Vlad Chiriches va fi gazda in tur, pe 11 aprilie, iar mansa a doua va avea loc la Londra, pe 18 aprilie.…

- Procesul in care Darius Valcov este acuzat de instigare la dare si luare de mita s-a incheiat, marti, cu o noua amanare, dupa ce noul avocat al consilierului primului ministru, Mihaela Grebla, a solicitat ca dosarul sa fie trimis la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Avocatul, care este sotia…