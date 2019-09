Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Kirby Howell-Baptiste a semnat pentru a juca alaturi de Emma Stone in noua productie Disney "Cruella", un film care spune povestea originii personajului negativ din "101 Dalmatieni", Cruella de Vil, conform Variety.com. Emma Stone o va interpreta pe Cruella de Vil, femeia obsedata…

- Ziarul Unirea Romania, ultimul loc in UE la procentul din PIB alocat sanatatii 4,99% din Produsul Intern Brut in anul 2016 este echivalentul cheltuielilor cu sanatatea in Romania, cel mai mic procent inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, in conditiile in care media la nivelul UE…

- Netflix se afla in negocieri finale pentru a semna un contract de distributie cu Canal Plus Group, principalul grup de televiziune cu plata din Franta, informeaza Variety, citat de NEWS.ro.Desi Netflix a contribuit la scaderea numarului abonatilor Canal+, un parteneriat cu serviciul de streaming…

- Muzeul bijuteriei va fi deschis cu prilejul ART Jewelry Festival Oradea, anticipeaza Ana Zaporojan, inițiatoarea proiectului.Una dintre cele mai originale creatoare de bijuterii din Romania, Ana Zaporojan traiește in Oradea, dupa ce a predat rusa și latina in Ucraina, fiind filolog ca formație. Din…

- Filmarile de la Warner Bros. Studios Leavesden pentru „Fast & Furious 9” au fost suspendate luni dupa ce un cascador a fost ranit grav, scrie Variety, potrivit news.ro.Accidentul de la studiourile din apropiere de Londra a avut loc luni, dupa cum a confirmat un purtator de cuvant al Universal,…

- Matt Damon si Ben Affleck vor scrie scenariul impreuna cu Nicole Holofcener, potrivit Variety. Povestea este plasata in Franta secolului 14. Are in centru un barbat care pleaca la razboi si, cand revine, descopera ca un prieten i-a violat sotia.

- Nominalizarile la Premiile Emmy 2019 au fost anunțate marți, pentru cea de-a 71-a ediție a galei de premiere a celor mai bune producții de televiziune. Favorit la Premiile Emmy 2019 este postul HBO, care are 32 de nominalizari pentru serialul care a doborat recordurile la audiența, "Game of Thrones",…

- Ultimul sezon al serialului HBO a primit 32 de selectii, iar productia Amazon Prime, 20. Intre serialele care se regasesc in lista se numara „Killing Eve" - actritele Jodie Comer si Sandra Oh au fost nominalizate la aceeasi categorie, „Pose", „A Very English Scandal" si „This is Us". Din punct de vedere…