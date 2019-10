Stiri pe aceeasi tema

- „Moțiunea nu o sa treaca. Am eu un feeling așa. La 25 de ani de experiența in politica, știu și care e pulsul realitații. Cine a semnat... e așa... ușor evaziv. O poveste. Important e cine voteaza, nu cați au semnat", a spus Madalin Voicu, duminica seara, la Antena 3. „Eu cred ca, pana la…

- Liberalii și-au securizat inca un vot pentru demiterea Guvernului. Senatorul independent Vergil Chițac a anunțat miercuri, in plen, ca incepand de azi va activa in grupul PNL, afiliat, fara sa se inscrie in partid. Chițac a fost ales in 2016 pe listele PNL, ulterior a demisionat din partid din cauza…

- "Am avut o sedinta ALDE, in care am avut pe ordinea de zi dezbaterea in legatura cu votul pe motiunea de cenzura. Si, cu toate ca o serie de parlamentari mi-au spus inainte de aceasta sedinta ca ei sunt hotarati sa voteze motiunea, corect, democratic, am vrut sa avem aceasta discutie in Biroului…

- Liberalii continua întâlnirile pentru depunerea moțiunii de cenzura. Șeful PNL - Ludovic Orban a avut în aceasta dimineața o întâlnire cu președintele ALDE - Calin Popescu Tariceanu

- Intrebat duminica la Digi 24 daca PNL va depune moțiunea de cenzura saptamana viitoare, liderul liberalilor a spus ca negocierile cu partidele vor continua și, cand vor fi 233 de semnaturi, atunci va fi depusa. „Depunem moțiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discuții cu…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat luni ca exista un "angajament ferm" pentru semnarea motiunii de cenzura si votarea acesteia din partea Pro Romania, urmand discutii si cu ALDE, zilele urmatoare. "Am avut intalniri pana in momentul de fata cu toate partidele care considera ca acest…

- Un scandal a avut loc in PNL, dupa ce mai multi liberali s-au opus motiunii de cenzura. Au fost doua tabere aproape egale, pro si contra moțiunii. Cei care sunt impotriva depunerii spun ca, de data aceasta, ar trebui sa aiba pe hartie 233 de semnaturi, cele necesare ca numar de voturi, astfel incat…

- Este scandal in PNL, dupa ce mai multi lideri ai partidului se opun acestui demers pe motiv ca nu acum nu ar fi momentul depunerii unei motiuni. Cei de la PNL spun ca isi doresc sa aiba 234 de semnaturi pe lista, chiar in momentul depunerii moțiunii de cenzura, insa au decis ca vor astepta…