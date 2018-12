Jens Stoltenberg: "Oferim Ucrainei un puternic sprijin politic şi practic" ''Oferim Ucrainei un puternic sprijin politic si practic. Nu este un membru al NATO, dar sprijinim ferm suveranitatea si integritatea teritoriala'' a acestei tari, a reactionat Stoltenberg la sosirea sa la reuniunea de la Bruxelles a ministrilor de externe din statele membre, dupa ce a fost intrebat daca Kievul se poate astepta la un ajutor din partea Aliantei in eventualitatea unui ''atac deschis'' din partea Rusiei.



Ministrii statelor NATO se vor intalni marti si cu omologii lor din Ucraina si Georgia, cu care vor aborda chestiuni de actualitate, cum ar fi ultima confruntare dintre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a amintit marti ca Ucraina nu este membra a Aliantei, al carei fundament este apararea colectiva a membrilor ei, dar a subliniat ca aceasta organizatie sustine suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei in fata amenintarilor Rusiei, transmite agentia…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- Rusia ''va curma cu fermitate orice fel de incercare de incalcare a suveranitatii si securitatii sale'', avertizeaza Ministerul de Externe al Rusiei intr-un comunicat. ''Politica Kievului, in coordonare cu Statele Unite si UE (...) incearca sa provoace un conflict cu Rusia'', sustine MAE rus,…

- Comandantul Forțelor Navale din Ucraina, amiralul Igor Voroncenko, a declarat ca cele trei nave ucrainene, care au fost capturate de Rusia dupa incidentul din stramtoarea Kerci, au fost urmarite de 10 nave ale Flotei Marii Negre și FSB, transmite UNIAN. „Cand am ieșit in mare, nu am provocat FSB și…

- Ucraina a facut un pas important spre declararea legii marțiale, dupa ce Rusia a capturat trei nave ale marinei ucrainene, intr-o acțiune militara soldata cu raniți, in stramtoarea Kerci, in zona de acces a marii Azov, provocand o escaladare fara precedent in aceasta zona sensibila, scrie AFP.UPDATE…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP, scrie Agerpres. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia cat si de Ucraina, potrivit…

- NATO a cerut miercuri Rusiei sa respecte tratatul incheiat in 1987 privind armele nucleare dupa amenintarea SUA de a-l denunta si a avertizat Moscova in cursul unei reuniuni de la Bruxelles in privinta ''determinarii de a-si asigura securitatea'', relateaza AFP. Reuniunea s-a derulat…