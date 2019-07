Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia la puterea din Japonia a castigat o majoritate confortabila in Dieta in urma alegerilor desfasurate duminica, dar insuficienta pentru garantarea indeplinirii ambitiei premierului Shinzo Abe de a reforma Constitutia, transmite AFP potrivit Agerpres Partidul Liberal-Democrat (PLD, de…

- Coalitia la puterea din Japonia a castigat o majoritate confortabila in Dieta in urma alegerilor desfasurate duminica, dar insuficienta pentru garantarea indeplinirii ambitiei premierului Shinzo Abe de a reforma Constitutia, transmite AFP. Partidul Liberal-Democrat (PLD, de orientare conservatoare)…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat ca victoria solida a coalitiei sale de guvernamant in Camera superioara a parlamentului (Dieta) in urma alegerilor care au avut loc duminica arata ca alegatorii sustin dezbaterea asupra propunerii sale de revizuire a Constitutiei pacifiste posbelice, relateaza…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat ca victoria solida a coalitiei sale de guvernamant in Camera superioara a parlamentului (Dieta) in urma alegerilor care au avut loc duminica arata ca alegatorii sustin dezbaterea asupra propunerii sale de revizuire a Constitutiei pacifiste posbelice, relateaza…

- Japonia a reluat oficial, de luni, vanatoarea balenelor in scop oficial dupa mai bine de trei decenii, o decizie care a provocat proteste pe plan internațional. Cinci vase au ieșit din portul Kushiro in aceasta dimineața in cautarea balenelor, transmite Reuters. Japonia a parasit inca din decembrie…

- Potrivit agentiei de presa Kyodo, aceasta ar fi prima vizita in Iran in 41 de ani a unui premier al Japoniei. Un responsabil guvernamental a precizat pentru AFP ca Tokyo 'continua sa se ocupe de detaliile programului, intre care persoanele pe care le va intalni' Abe. Presa nipona afirma ca prim-ministrul…

- Un summit intre presedintele rus, Vladimir Putin, si premierul nipon, Shinzo Abe, va avea loc pe 29 iunie, cu prilejul vizitei lui Putin in Japonia pentru intalnirea liderilor G20, a anuntat vineri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Statele…

- Biegun se afla la Tokyo in cadrul vizitei intreprinse in regiune, joi el urmand sa ajunga la Seul unde se va intalni cu autoritatile sud-coreene pentru a aborda de asemenea testul de armament de sambata al Phenianului. Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a fost prezent la respectivele exercitii…