Jandarmii harghiteni au indepartat, in noaptea de luni spre marti, un urs care isi facuse aparitia in zona unui restaurant din statiunea Baile Tusnad, locuitorii din zona fiind avertizati de pericol printr-un mesaj Ro-Alert transmis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Harghita, in timpul noptii, un barbat a semnalat la numarul de urgenta 112 ca in zona unui restaurant din statiune se afla un urs.



La fata locului a fost trimis imediat un echipaj de Jandarmerie care a alungat ursul…