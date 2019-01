James Blake lanseaza cel de-al patrulea album, „Assume Form”

Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul lui 2019 aduce cu sine o mare bucurie pentru fanii lui James Blake – artistul pregateste lansarea celui de-al patrulea album de studio, „Assume From”, care va avea loc pe 18 ianuarie. Albumul poate fi deja pre-comandat si reuneste colaborari inedite, alaturi de artisti precum Travis Scott,…

- Rapperul american Kendrick Lamar a primit vineri cele mai multe nominalizari - opt - la cea de-a 61-a editie a premiilor Grammy, informeaza agentiile de presa internationale. Artistul american a fost nominalizat inclusiv la categoria "albumul anului" pentru coloana sonora a filmului "Black…

- Vedeta pop Beyonce i-a multumit intr-o scrisoare regretatului fost presedinte sud-american Nelson Mandela pentru faptul de a-i fi fost o sursa de inspiratie de-a lungul timpului, declarandu-se totodata onorata sa participe la concertul dedicat centenarului acestuia, organizat la Johannesburg in acest…

- Florence + The Machine este una dintre cele mai creative trupe indie ale ultimei decade, construita in jurul personalitatii fascinante a solistei, compozitoarei si fondatoarei Florence Welch. Din 2009, cand a lansat primul album, trupa a adunat zeci de saptamani in fruntea clasamentelor muzicale din…

- Electric Castle 2019 va aduce in Romania trupe celebre ale momentului. Thirty Seconds to Mars, Florence + The Machine și Bring Me The Horizon sunt capul de afiș al festivalului care are loc pe domeniul de la Bonțida, in perioada 17 – 21 iulie 2019. Printre artiștii care vor concerta la Electric Castle…

- Kendrick Lamar isi uneste fortele cu Pharrell si lanseaza impreuna piesa “The Mantra”. Piesa va face parte de pe coloana sonora a filmului “Creed II”, care ii surprinde in prim plan pe Michael B. Jordan si Sylvester Stalone. Soundtrack-ul filmului este produs de nimeni altul decat castigatorul premiului…