- CS Universitatea Craiova a terminat la egalitate, 1-1 cu AEK Atena, și a ratat calificarea in play-off-ul Europa League. In tur, la Craiova, scorul a fost 2-0 pentru greci, potrivit gsp.ro.Dupa meci, Pavel Badea, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, și Sorin Carțu, președintele…

- FCSB s-a calificat in play-off-ul Europa League, dupa victoria obținuta in Cehia, 1-0 cu Mlada Boleslav. In tur, scorul fusese 0-0. FCSB va juca in play-off-ul Europa League cu Vitoria Guimaraes SC (Portugalia), care a trecut de Ventspils (Letonia), 9-0 la general;Meciurile vor avea loc pe 22 august,…

- U Craiova a pierdut primul meci cu AEK Atena din cadrul turul trei preliminar al Europa League, scor 2-0, si merge in capitala Greciei pentru a incerca sa realizeze ”minunea”. La partida oltenilor de joi, 15 august, va asista si un scouter al lui Manchester City, potrivit Mediafax.Pe Twitter…

- Eric de Oliveira a marcat si in victoria FC Viitorul cu FC Hermannstadt 3 2 , din etapa a treia a Ligii 1. Brazilianul de 34 de ani a ajuns la trei reusite in acest start de sezon, punctand in toate cele trei meciuri sustinute de echipa de pe litoral. Golul din disputa cu formatia din Sibiu este al…

- Alexandru Cicaldau este cel mai scump jucator oltean. Mijlocașul e cotat la 4 milioane E, pe cand tot lotul adversarilor valoreaza puțin peste 7 milioane E. SABAIL FK - CSU CRAIOVA, in turul 1 preliminar Europa League, e azi la 19:00, pe TV Digi Sport 1, Look Plus și liveTEXT GSP. ...

- Formațiile romanești se afla in stagii de pregatire. Doua dintre acestea, Universitatea Craiova și CFR Cluj, au disputat, sambata, meciuri de pregatire, in compania unor echipe din strainatate.Echipa Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, cu formatia FK Orenburg, in primul meci din cadrul…

- Selectionerul Mirel Radoi a declarat, marti, ca nu visa ca echipa nationala de tineret a României sa se impuna cu un asemenea scor în fața Croatiei. "Sincer, nici nu îndrazneam sa ma gândesc la un asemenea scor, nici nu visam", a spus Radoi, dupa victoria cu 4-1 a tricolorilor…

- Eden Hazard, vedeta celor de la Chelsea, a disputat ultimul meci in tricoul londonezilor in victoria categorica din finala Europa League cu Arsenal, 4-1. Acum, mijlocașul de 28 de ani se pregatește pentru mutarea la Real Madrid. Transferul intens vehiculat are șanse mari sa se materializeze, suma de…