Iulius Town Timisoara, cel mai amplu proiect de regenerare urbana din ultimii ani, cu functiuni de retail si spatii de birouri

- Dupa ce a inaugurat vineri, la Timisoara, proiectul imobiliar mixt Iulius Town, alaturi de Atterbury Europe, omul de afaceri Iulian Dascalu si-a propus trei noi obiective mari pentru urmatorii ani: sa ridice al patrulea imobil de spatii de birouri din...

- Din stocul modern total de 4 milioane de mp de spatii industriale, o suprafata totala de 55% se afla in orasele regionale. Bucurestiul detine restul de 45%, ramanand astfel, cu aproape jumatate din totalul stocului, cea mai dorita zona din Romania de catre dezvoltatorii de spatii industriale.Dezvoltarile…

- Iulius Gardens, spațiul verde din inima Iulius Town Timisoara, va fi deschisa publicului odata cu inaugurarea primei etape a ansamblului, pe 30 august. Iulius Town reprezinta primul proiect mixt din vestul țarii și cea mai mare investiție in real estate din regiune, de peste…

- AFI Europe, grupul care detine mall-ul AFI Cotroceni, a anuntat, joi, semnarea pre-contractului de vanzare-cumparare, cu Plaza Centers, pentru achizitia pachetului de 75% din actiunile proiectului Casa Radio, la un pret de 60 de milioane de euro. Pre-contractul de vanzare-cumparare reprezinta a doua…

- COS, unul dintre cei mai importanti furnizori de mobilier si solutii pentru amenajarea de spatii de birouri din Romania si dealer al grupului international Steelcase, a inregistrat o cifra de afaceri de 38 milioane de euro in 2018 pe piata locala.

- Al doilea trimestru din 2019 a reconfirmat interesul sporit pentru inchirierea de spații de birouri. La nivel național, in acest interval au fost inchiriați peste 115.000 de metri patrați de spații de birouri, valoare similara cu cea inregistrata in trimestrul al doilea din 2018. In total, in prima…

