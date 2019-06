Stiri pe aceeasi tema

- Carabinierii din Reggio Emilia, nordul Italiei, au arestat 18 persoane, printre care un primar si mai multi medici, suspectati ca au recurs la manipulari psihologice asupra unor copii pentru a-i lua de la parintii lor si a-i 'vinde' unor asistenti familiali, relateaza AFP.

- Luigi Di Biagio și-a dat demisia din funcția de selecționer al naționalei de tineret a Italiei. Gazdele Campionatului European au ratat calificarea in semifinale, dupa ce Romania și Franța au remizat, scor 0-0.Italia avea nevoie de o victorie a Romaniei sau una a Franței la 3 goluri diferența pentru…

- Romania s-a calificat in semifinalele Euro 2019, dupa ce a caștigat Grupa C. „Tricolorii" s-au declarat surprinși dupa egalul cu Franța, 0-0, cand au aflat ca ora și locul semifinalei au fost schimbate. Italienii au anunțat dimineața ca semifinala in care va evolua Spania se va disputa la ora 19:00,…

- Ploile puternice din ultimele zile au provocat inundații puternice in nordul Italiei și in mai multe regiuni din Bosnia. Cateva rauri au ieșit din albii, iar zeci de case au ajuns sub apa.Mulți localnici, care au ramas blocati in locuinte, au fost ajutati de pompieri.

- Europenii vor merge luna aceasta la urne pentru un vot continental ce va avea efecte puternice și în plan național. Între 23 și 26 mai toți membrii UE vor organiza scrutine pentru a alege parlamentari pentru PE. Și deși alegerile se vor concentra teoretic pe chestiuni continentale, voturile…

- Doi tineri romani au urcat intr-un tren de calatori care circula de la Ancona la Ascoli fara bilet și au provocat un scandal monstru atunci cand controlorii au cerut sa le vada tichetele. Romanii, in varsta de 21 și 30 de ani, au blocat trenul in gara Loretto. A fost nevoie de intervenția carabinierilor…

- Trei romani plecati in Italia, cu ordin de expulzare pe numele lor, fara locuinta, viza si bani, s-au dat drept medici si au reusit sa pacaleasca un batran de 90 de ani cu 15.000 de euro.

- Ministrul de Interne al Italiei a facut "pachet" 13 detinuti romani si i-a trimis inapoi in tara. Acesta a anuntat ca un avion cu violatori, ucigași, talhari și proxeneți romani a decolat de la Roma spre București.