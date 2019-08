Italia avertizează G7 împotriva protecţionismului Premierul italian demisionar Giuseppe Conte a avertizat duminica in cadrul summitului G7 de la Biarritz (sud-vestul Frantei) cu privire la pericolele protectionismului si a cerut SUA sa nu aplice amenintarea de a impune tarife la autoturismele germane, relateaza Reuters. ''Aceasta masura ar avea un impact puternic asupra sistemului italian, avand in vedere modul in care industria noastra auto este integrata cu cea Germaniei'', a spus Conte liderilor G7, potrivit unui oficial italian prezent la discutii. La reuniunea la nivel inalt a G7 (format din Canada, Franta, Germania, Italia,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

