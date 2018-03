Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informatii a urat femeilor „La multi ani!“, de ziua lor, in stilul propriu. Serviciul a postat pe propria pagina pe Facebook un mesaj care le-a amuzat pe doamne si nu numai.

- Este vorba despre Ronnie Prophet, unul dintre cei mai apreciați cantareți de muzica country din Canada. Ronnie a fost și un reputat om de televiziune in anii 70, cand a fost gazda mai multor show-uri de varietați de mare succes de peste Atlantic.Prophet s-a stins la varsta de 80 de ani și a…

- Davide Astori capitanul de 31 de ani al celor de la Fiorentina a murit sambata noapte, in camera de hotel, inainte de meciul cu Udinese. (Detalii aici) Gianlugi Buffon, capitanul celor de la Juventus, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj emoționant in care a vorbit despre Davide Astori. ...

- Sambata la pranz, in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, a avut loc o avalanșa atipica in Munții Vrancei. O tanara care insoțea un grup de turiști din București a murit. Femeia a fost surprinsa de valul de zapada, care s-a declanșat in zona superioara a versantului și a continuat pana la baza vaii.…

- Tragedie fara margini pentru presa româneasca. Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața, duminica seara (25 februarie). Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina…

- Sotia lui Florin este acum in stare de soc. Nu concepe viata fara sotul ei, iar pe Facebook a postat un mesaj cutremurator, in care ii promite lui Florin ca va merge la el. "Unde ai plecat soțul meu iubit, cui m-ai lasat? Pentru cine mai traiesc eu acum? Iți promit ca o sa vin langa tine,…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat și pe Facebook, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea procurorului-șef al DNA. „Mi-am exprimat in repetate randuri opinia ca Direcția Naționala Anticorupție și conducerea DNA fac o treaba foarte buna, poziție pe care o mențin. „ „Astazi, am avut parte…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- Un baietel de numai un an si zece luni, din localitatea Patrauti, judetul Suceava a murit in ambulanta, in timp ce era transportat spre Bucuresti. Potrivit obiectivdesuceava, micutul a cazut intr o oala cu ciorba pe care mama sa o pusese pe podea, la racit. Copilul a ajuns la spital cu arsuri pe mai…

- Cerasela Mihovici, tanara din Botosani care a suferit doua transplanturi de plamani, a murit dupa ce a luptat ani la rand cu o boala necrutatoare. Femeia de 27 de ani a decedat intr-un spital din Botosani. Sotul Ceraselei a facut anuntul trist pe Facebook. Barbatul a postat un mesaj sfasietor.

- Recent, pe retelele de socializare circula vestea ca Irina Loghin s-ar fi stins din viata. Un site de la noi a raspandit vestea ca artista de muzica populara ar fi trecut in nefiinta, in timp ce se afla intr-un turneu in Statele Unite. Pentru ca aceasta informatie sa aiba un impact si mai mare, portalul…

- Rob Delaney, in varsta de 41 de ani, este un cunoscut actor, apreciat de publicul din Romania dupa ce jucat in "Catastrophe". Fiul lui, Henry, a murit dupa ce a fost diagnosticat cu o tumora pe creier. Diagnosticul i-a fost pus in anul 2016. Deși a suferit o intervenție chirurgicala, cancerul a…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a confirmat, marti, pe pagina sa de Facebook, ca nu va juca pentru echipa de Fed Cup a tarii noastre in meciul cu Canada, din cauza faptului ca nu este recuperata complet dupa accidentarea de la Australian Open.''Dupa ce am petrecut aceasta…

- Un nou caz socant a avut loc la Constanta. Un bebelus a murit la cateva ore dupa ce a venit pe lume la o clinica privata din municipiul Constanta. Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook bebelusul care a murit pe 2 Februarie s a nascut la un spital privat din Constanta si a fost transferat la Spitalul…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, crede ca se pune la cale un complot prin care CFR sa ia campionatul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. "Parerea mea ca nu intra Dinamo in play-off. Ei au patru meciuri prea grele. Eu nu-i vreau, ca n-ai incredere in ei. Daca i-ar bate…

- “Dragi prieteni, daca o sa mor inaintea voastra, la inmormantarea mea vreau sa beti pana va p****i pe voi, pentru ca o sa-mi fie dor de anturajele voastre” Acesta este mesajul scris de catre Alex Stefan Rusu, cu putin timp inainte de tragedie visa sa joace in Liga I, descoperise recent ca sufera de…

- Cristi Tanase (30 de ani) a revenit la FCSB, echipa la care a purtat banderola de capitan, si a abordat un subiect sensibil. "Dodel" este constient ca lipsa suporterilor de la stadion - pricinuita de scandalul cu CSA Steaua - este un mare minus pentru echipa antrenata de Nicolae Dica. Totusi, mijlocasul…

- Actorul Mark Salling, cunoscut pentru rolul din serialul Glee, a murit la 35 de ani Actorul american Mark Salling, cunoscut pentru rolul interpretat in serialul Glee, a fost gasit mort langa locuinta sa din Los Angeles, a anuntat avocatul acestuia. „Pot confirma ca Mark Salling a încetat…

- Alina Binder, viitoarea sotie a fostului principe Nicolae, isi sarbatoreste, vineri, ziua de nastere. Cu aceasta ocazie iubitul ei i-a transmis un mesaj emotionant, pe Facebook. Vezi si Principele Nicolae si Alina Binder, iubita lui, au iesit la plimbare prin Herastrau FOTO "Astazi,…

- Un detinut celebru din penitenciarul Iasi, Gologan Gheorghe Simion, a murit pe un pat de la Spitalul "Sfantul Spiridon", iar familia acestuia acuza faptul ca acesta a fost lasat sa moara din pricina numelui sau, informeaza bzi.ro. Gheorghe Simion Gologan este o legenda in mediul interlop iesean.…

- Mihai Sora, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Neagu Djuvara, care a decedat joi, la varsta de 101 ani, a postat un mesaj emotionant. Filosof si el, si de aceeasi varsta cu Djuvara, Sora a scris pe Facebook, iar mesajul sau a fost apreciat de toti cei care l-au cunoscut pe cel trecut in nefiinta.A

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 de ani, a publicat joi seara, pe Facebook, un mesaj emotionant in care reda o amintire pe care o are legat de Neagu Djuvara, alaturi de o fotografie in care apare impreuna cu istoricul care a decedat joi.

- Darren Cahill este probabil cel mai devotat antrenor din tenisul mondial! Australianul in varsta de 52 de ani a surprins pe toata lumea cu un gest pe care putini tehnicieni l-ar fi facut pentru elevele lor. Dupa ce a colaborat o viata intreaga cu Adidas, atat ca jucator, cat…

- Un barbat de 58 de ani a murit in noaptea de luni, 15 spre azi, 16 ianuarie pe strada Alecu Russo din Satu Mare. Ambulanțierii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața victimei. Cel mai probabil acesta a cazut de la etajul unui bloc. „Azi dimineața in jurul […]

- Fostul atacant englez Cyrille Regis a decedat ieri la varsta de 59 ani in urma unui infarct, anunța jurnaliștii de la The Guardian. Nascut pe 9 februarie 1958 in Guyana Franceza, Cyrille Regis s-a mutat in Anglia alaturi de familia sa la inceputul anilor 60. A scris istorie la West Bromwich Albion,…

- Tragedie in Mures. Un tanar in varsta de 21 de ani si-a pierdut viata in urma unui cumplit accident. Aflat pe soseaua E60, acesta a depasit coloana de masini pe linia continua si s-a lovit de un TIR. A

- ''Suntem devastati sa va dam aceasta veste... ca Edward Allan Clarke - sau asa cum il stiam si il iubeam cu totii, Fast Eddie Clarke - s-a stins din viata in pace ieri'', spune anuntul postat pe pagina oficiala de Facebook a formatiei

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Cristina Manea, o tanara din Pitești, a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut . Viața a lovit-o crunt pe Cristina…

- Femeii i s-a facut rau, iar fiul ei a sunat imediat la 112. A fost preluata de o ambulanta si transportata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Acolo, medicii i-au spus ca are un inceput de diabet, dar si ciroza. I-au administrat insulina, insa starea femeii s-a agravat. A doua zi fiul si-a…

- Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook.In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Multi Ani si o invitatie la capela la care se afla depus trupul lui, pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun. "La multi ani prieteni! Cei…

- Un copil de 10 ani a murit, duminica, la iesirea din Ovidiu, judetul Constanta, unde a fost lovit de o masina. Cu numai o zi în urma, o fetita de 6 ani a murit lovita pe o strada de catre o masina, în Navodari.

- Un barbat de 35 de ani, politist de frontiera, a murit, iar o tanara oradeanca este ranita, in urma unui accident produs chiar in prima zi a noului an, in Oradea.Polițistul de frontiera conducea un VW Passat si ar fi intrat cu viteza mare intr-un sens giratoriu, potrivit primelor investigații,…

- O șoferița din Suceava a murit in ultima zi din 2017. Alina Tarita, o șoferița in varsta de 28 de ani din comuna Malini, județul Suceava, a murit duminica, 31 decembrie, in urma unui accident rutier, in timp ce se intorcea de la cumparaturile pentru noaptea de la Revelion. Imediat dupa ce a ieșit din…

- "Ambasada SUA ureaza tuturor romanilor un An Nou fericit. In aceasta perioada, in care Romania incepe sarbatorirea Centenarului Marii Uniri, salutam legaturile profunde si pline de prietenie pe care Statele Unite le au cu Romania. Dorim sa continuam intarirea acestei relatii si transmitem…

- Premierul Mihai Tudose spune ca, mai presus de orice, Romania este despre ”noi” si despre romanii care nu inceteaza nicio clipa sa creada in aceasta tara si ca si-ar dori ca in 2018, anul Centenarului Marii Uniri, sa avem puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup, transmite…

- Tragedie aeriana in Australia, in ultima zi din an! Sase persoane si-au pierdut viata, dupa ce hidroavionul in care se aflau s-a prabusit intr-un fluviu, in apropiere de Sydney, a anuntat politia locala. Accidentul aviatic, a carui cauza nu este cunoscuta deocamdata, a avut loc pe fluviul Hawkesbury,…

- Kirsten Hawksey, de 23 de ani, din regiunea Merseyside, mama unei fetițe de aproape doi ani, a cautat simptomele pe care le-a resimțit pe Google și a ras. Insa, la indemnul familiei și prietenilor, ea a mers la doctor, unde, pe data de 27 noiembrie, a primit un diagnotic cumplit leucemie. Cu…

- Un tanar din Bals si-a pus capat zilelor in apropiere joi, in apropiere de Navodari si a pierit sub rotile unui tren, la 32 de ani. Barbatul a avut un plan bine pus la punct pentru a incheia socotelile cu viata, spun martorii. Tanarul le-a impartasit intentia sa prietenilor virtuali, pe pagina…

- Tragedie in Spania: Larisa a murit chiar in ziua de Craciun! Prietena ei face un apel disperat pe Facebook: "Va rog, dati share, sa putem lua legatura cu fratii ei!", potrivit jurnaldinromania.ro. O tanara face a facut un apel diesperat pe Facebook, dupa ce buna ei prietena, Elena Larisa Berchea,…

- Anthony Milan Ross, un chef vegan, a fost acuzat de crima, dupa ce și-a ucis fosta soție și cei doi copii. Poliția a declarat ca Anthony a fost arestat, dupa un schimb de focuri de arma cu ofițerii. Intervenția autoritaților a avut loc într-un complex de apartamente de lux Phoenix, Arizona,…

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi a fost gasit mort impreuna cu sotia sa in propia locuinta. Dupa ce au iesit la iveala detalii terifiante despre cei doi soti, se pare ca femeia si-a presimtit moartea si a postat un mesaj tulburator inainte de tragedie.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj video de Craciun. Șeful statului subliniaza importanța compasiunii și solidaritații cu cei care au nevoie de sprijinul nostru. Președintele Klaus Iohannis: ‘De Craciun gandul ne poarta catre casa, indiferent cat de departe…

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a transmis, vineri seara, un mesaj presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in care afirma ca isi asuma „bunele si relele mandatelor” sale. „Am construit un stat pe care nu v-ati mai putut urina”, i-a spus Basescu lui Tariceanu, intr-un mesaj postat pe Facebook.

- Tragedie fara margini intr-un sat din judetul Bihor! Madalina si Marius, doi logodnici, au murit carbonizati in noaptea de joi spre vineri, dupa ce un incendiu a cuprins casa in care erau. Tatal tinerei de 25 de ani a suferit arsuri, insa atat el, cat si sotia sa au reusit sa iasa din locuinta care…

- Drama cu cateva zile inainte de Craciun pentru o familie din Valea Luncii, comuna Mica. Un copil in varsta de 5 ani a fost spulberat de o mașina, sub privirile neputincioase ale parinților. Tragedia s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza in jurul orei 16, inainte de lasarea intunericului. Minorul se afla…

- Oana Lis a postat pe Facebook o fotografie in care apare crucea sotului ei, Viorel Lis, realizata in stilul Cimitirului Vesel de la Sapanta. Oana Lis este de parere ca aceasta cruce a atras energii negative, iar din acest motiv starea de sanatate a lui Viorel Lis s-a degradat. „Viorel nu intelege ca…

- Romania iși ia adio zilele acestea de la una dintre cele mai importante personalitați din istoria noastra: Majestatea Sa Regele Mihai I. „Viata mea a fost o lunga si loiala asteptare. Asteptarea ca Europa sa-si vina in fire, asteptare ca Romania sa se reintoarca la ea insasi”, spunea candva Regele nostru.…

- Izzy Dezu, un atacant in varstad e 16 ani de la Shelbourne, a cazut pe teren și a murit in timpul partidei cu St. Kevin's Boys. Federația Irlandeza de Fotbal anunța ca tanarul fotbalist al echipei de sub 16 ani a lui Shelbourne a cazut pur și simplu pe teren, iar medicii n-au mai putut face nimic. ...

- Israela Vodovoz (67 de ani) are de tras din greu din cauza tratamentelor cu care isi tine sub control crizele de astm, dar vedeta este in pragul unei decizii radicale, scrie click.ro. Ea se pregateste sa se mute definitiv din Romania, intr-o zona unde clima nu ii va mai face atatea probleme.…