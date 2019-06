Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara in perioada 1-5 iulie, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Am luat decizia convocării unei sesiuni extraordinare, săptămâna viitoare, 1-5 iulie, unde vom discuta despre numirile la Consiliul Fiscal, la BNR",…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca in coalitie s-a decis constituirea unei comisii de ancheta, in Parlament, care sa verifice posibile fraude la scrutinul din 26 mai. Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Florin Mituletu-Buica, a declarat, deja, pe acest subiect, ca la alegerile…

- PSD si ALDE au facut zid in jurul sefului Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, pentru ca acesta sa nu fie atins de procurori, "ceea ce este jalnic si rusinos", a declarat marti presedintele Klaus Iohannis.

- Biroul permanent al Senatului ar putea vota, luni,raportul Comisiei juridice privind solicitarea DNA de incuviintare a inceperii urmaririi penale a lui Calin Popescu-Tariceanu. Decizia ar putea aparea lunipe ordinea de zi a...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o recalibrare a relatiei intre presedintele Klaus Iohannis si Coalitia PSD-ALDE ar fi "foarte utila", dar o reconciliere ar putea avea loc doar daca seful statului va abandona "atitudinea de ostilitate

- DNA a solicitat Senatului incuviințarea inceperii urmaririi penale a liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, acuzat ca ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la o firma austriaca. Acum, Comisia Juridica a Senatului a decis ridicarea imunitații lui Tariceanu, urmand ca plenul Senatului sa ia decizia…

- Premierul Viorica Dancila i-a anunțat luni pe liderii PSD ca urmeaza „in cel mai scurt timp” o intalnire cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu pentru a stabili calea de urmat dupa condamnarea fostului lider PSD Liviu Dragnea.Principalele aranjamente aflate pe agenda sunt: 1. Calin…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avertizat intr-o scrisoare adresata autoritaților ca Romania ar putea fi vizata de un mecanism mai dur decat Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) in cazul in care modificarile aduse codurilor penale intra in vigoare. In scrisoarea adresata…