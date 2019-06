Isarescu a anuntat inca de anul trecut ca se retrage de la BNR, dar acum PSD+ALDE il sustin frenetic. Adrian Vasilescu: E un virus

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului ALDE din Senat, Daniel Zamfir, a anunțat luni ca va vota impotriva numirii lui Mugur Isarescu pentru un nou mandat in fruntea BNR și și-a exprimat speranța ca și mulți alți parlamentari vor proceda la fel. Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni, ca in urma discuțiilor…

- "Dl. Timmermans este in campanie electorala si el. In mod normal dl. Timmermans trebuia sa isi dea demisia din calitatea de membru al Comisiei, de prim-vicepresedinte, ca sa intre in campanie, pentru ca exista si un angajament etic al membrilor Comisiei ca nu fac politica. Deci, vrea sa faca politica,…

- Raspunzand unei intrebari a unui jurnalist in conferinta de presa zilnica a Comisiei Europene, Schinas a spus ca scrisoarea nu a fost discutata de presedintele CE, Jean-Claude Juncker, si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, la summitul informal de la Sibiu de la 9 mai si ca ea a fost discutata…

- Comisia Europeana a confirmat luni ca prim-vicepresedintele sau, Frans Timmermans, le-a trimis vineri autoritatilor romane o noua scrisoare in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile referitoare la statul de drept in Romania. Scrisoarea este adresata presedintelui Klaus Iohannis, presedintelui…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, premierului Viorica Dancila si presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, in care avertizeaza...

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca premierul Olandei, Mark Rutte, ar trebui sa rezolve problemele din țara lui, în loc sa atace România. Tariceanu a subliniat faptu ca UE a sancționat în nenumarate rânduri Olanda.„România…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, are o întrevedere cu președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dupa anunțul ca PSD i-a retras spriijinul politic pentru funcția de ministru al Justiției, potrivit Mediafax. "Ma duc cu domnul președinte Tariceanu la o scurta întrevedere…

- Calin Popescu Tariceanu sustine ca, desi a stabilit cu Viorica Dancila si Liviu Dragnea sa incheie discutiile pe Justitie pana la 1 martie, PSD a continuat sa vorbeasca despre ordonanta de urgenta pe Codurile Penale. El a precizat ca, in acest context, Opozitia are avantaj la alegerile pentru PE. …