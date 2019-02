Stiri pe aceeasi tema

- Maratonul continua! Gabriel Fereșteanu vine alaturi de Andrei Niculae in studioul Virgin Radio Romania și dau startul unei ore pline de Nostalgia Party. A patra ediție a Maratonului lui Niculae va continua cu Otrava, Raluka, Ruby, Dorian Popa, Irina Rimes, Gabriel Fereșteanu, Noaptea Tarziu, Adina Buzatu,…

- Ruby a stins lumina in tot sediul, la cateva secunde dupa ce a intrat in studioul Virgin Radio Romania. Artista a stat de vorba cu Andrei Niculae despre mancarea sa favorita – cartofi prajiți cu branza, oua și carnaciori – despre tatuaje, despre muzica pe care cei doi o asculta, dar și despre apariția…

- Intalnirea titanilor. Așa i-am putea spune dupa ce i-a facut Vali Dobrogeanu lui Dorian Popa in vlogul lui. Cum a reacționat Dorian Popa cand s-a intalnit fața in fața cu Vali Dobrogeanu, am aflat impreuna in Maratonul lui Niculae, live la Virgin Radio Romania: Dupa Ruby, nu putea sa vina nimeni altcineva…

- Primele 6 ore au fost #boom! Urmatoarele se anunța și mai intense! Inceput vineri dimineața, la ora 10, Maratonul lui Niculae cu numarul 4 va continua pana sambata la aceeași ora. Adica 24 ore petrecute live alaturi de tine pe frecvențele Virgin Radio Romania și video live pe pagina de Facebook Virgin…

- Alex Velea chiar este de nedesparțit de Antonia. Ne-a aratat asta și in urma cu puțin timp, la Virgin Radio Romania, in Maratonul lui Niculae. Deși il așteptam sa ni se alature abia o ora mai tarziu, impreuna cu Lino Golden, Alex Velea s-a grabit sa ajunga la radio și sa ii faca o surpriza... View Article

- Hai ca inceput bine ziua asta! Dupa ce Bogdan, Shurubel și Ionuț au dat startul pentru Maratonul lui Niculae cu numarul 4, Antonia a fost pe super fun live la Virgin Radio Romania, iar de la 12 Alex Velea & Lino Golden fac super show in Maratonul lui Niculae. Vezi aici cum Alex Velea &... View Article

- Fun la greu in direct la Virgin Radio Romania, inceput la 10:00 cu primii invitați ai lui Andrei Niculae, Bogdan, Shurubel și Ionuț, urmați de Antonia. Dupa ce ne-a luat ea prin surprindere in direct, a avut partea Antonia de o surpriza in Maratonul lui Andrei Niculae: Alex Velea s-a decis sa-i țina…

- Uite cum școala devine cool! Timp de doua saptamani, cinci școli și licee din Sectorul 1 din București au intrat pe mana artiștilor de street art, care au infrumusețat pereții exteriori ai cladirilor prin picturi ce au legatura cu educația. Pornind de la numele proiectului “Educație prin arta”, artiștii…