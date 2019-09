Iranul denunţă prezenţa "forţelor străine" în Golf Iranul a denuntat duminica prezenta "fortelor straine" in Golf si a anuntat prezentarea la ONU in aceasta saptamana a unui plan de cooperare regionala "endogen" privind securitatea acestei zone maritime cruciale pentru aprovizionarea mondiala cu petrol, relateaza AFP. Regiunea traieste un "moment sensibil si de o importanta istorica", a declarat presedintele iranian, Hassan Rouhani, in deschiderea unei defilari militare la Teheran, in contextul in care Iranul este acuzat de Washington si Riad ca se afla in spatele atacurilor vizand doua instalatii petroliere majore din Arabia Saudita, la 14 septembrie.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

