Iranul consideră "ilegale" sancțiunile americane / Gardienii Revoluţiei ameninţă cu închiderea strâmtorii Ormuz ​Iranul considera &"ilegale&" sancțiunile americane împotriva sa, a reacționat Teheranul dupa ce Washingtonul a anunțat anularea derogarilor acordate unui numar de opt țari, ce le permitea sa cumpere petrol iranian fara sa încalce reglementarile SUA, relateaza AFP.



&"Întrucât sancțiunile respective sunt ilegale de principiu, Republica islamica Iran nu a acordat și nu acorda nicio valoare și nicio credibilitate derogarilor acordate în legatura cu așa-zisele sancțiuni&", a transmis Ministerul de Externe de la Teheran într-un comunicat.



Potrivit acestuia,…

Sursa articol: hotnews.ro

