"Daca europenii si americanii nu vor sa actioneze in conformitate cu angajamentele lor, noi, prin diminuarea angajamentelor noastre, vom contrabalansa aceasta situatie si vom reveni la situatia de acum patru ani", a spus purtatorul de cuvant Behrouz Kamalvandi, citat de agentia de presa iraniana Irna.



In riposta la decizia SUA de a iesi in mod unilateral in mai 2018 din acest acord incheiat la 14 iulie 2015, Iranul a inceput sa incalce treptat unele dintre angajamentele sale pentru a-i determina pe partenerii sai sa actioneze pentru a salva acordul.



