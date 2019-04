Iran - Seism cu magnitudinea 5,2 în apropiere de graniţa irakiană Un seism cu magnitudinea 5,2 s-a produs luni in provincia iraniana Kermanshah, in apropiere de frontiera irakiana din vestul tarii, fara sa produca insa victime si pagube materiale, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Cutremurul de pamant s-a produs intr-o perioada in care vestul Iranului este afectat de inundatii de amploare, care au blocat accesul in anumite orase si au acoperit sub ape numeroase sate. Peste 40 de persoane au murit in aceste inundatii, in luna martie. Epicentrul seismului s-a aflat la 22 de kilometri sud in raport cu orasul Sumar si la o adancime de 10 kilometri,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul de pamant s-a produs intr-o perioada in care vestul Iranului este afectat de inundatii de amploare, care au blocat accesul in anumite orase si au acoperit sub ape numeroase sate. Peste 40 de persoane au murit in aceste inundatii, in luna martie. Epicentrul seismului s-a aflat la…

- Cutremurul de pamant s-a produs intr-o perioada in care vestul Iranului este afectat de inundatii de amploare, care au blocat accesul in anumite orase si au acoperit sub ape numeroase sate. Peste 40 de persoane au murit in aceste inundatii, in luna martie. Epicentrul seismului s-a aflat la…

- Cinci cutremure au avut loc în România, în ultimele 24 de ore. Ultimul dintre ele sa produs în aceasta dimineata, în Vrancea, la doar 12 kilometri adâncime. Seria seismelor a început ieri dimineata, în judetul Buzau. Cutremurul s-a produs la ora 6.32,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter s-a produs marti in nord-vestul Greciei, fara a provoca insa victime sau daune materiale importante, conform agentiei elene de presa AMNA, citata de Xinhua. Epicentrul seismului a fost localizat in largul localitatii Preveza, la circa 300 de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 76 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).INCDFP anunta ca un cutremur s-a produs miercuri, la ora 19.20,…

- Un cutremur de mica adancime cu magnitudinea de 5,5 s-a produs duminica dupa-amiaza in vestul Iranului, in apropiere de granita cu Irakul, anunta Institutul american de geofizizica (USGS), relateaza Mediafax.Cutremurul a avut loc la adancimea de 8,9 de kilometri. Epicentrul a fost la 22 kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Scara Richter s-a produs în județul Buzau. Seismul nu a facut pagube și a fost slab resimțit. Conform INFP, cutremurul s-a produs la ora 2.05, sâmbata dimineața. Epicentrul seismului a fost localizat în județul Buzau, la 17…

- Potrivit INCDFP, un cutremur s-a produs, la ora 02.05, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, avand magnitudinea 3,2 pe scara Richter, scrie news.ro. Citeste si Cutremur cu magnitudine 4.2 urmat de replici mai mici. S-a simtit puternic Seismul a avut loc la adancimea de 145 de kilometri.…