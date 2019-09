Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au avertizat, duminica Statele Unite ca decizia de anulare a negocierilor de pace va duce la pierderi omenești uriașe in randul americanilor. „Americanii vor suferi mai mult decat oricine de pe urma anularii negocierilor”, a declarat Zabihullah Mujahid, purtator de cuvant al gruparii radicale…

- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- SUA au acuzat oficial luni China ca si-a slabit deliberat moneda, yuanul, dupa ce aceasta a atins pragul simbolic de 7 yuani pentru un dolar. Gestul Chinei amplifică şi mai mult tensiunile între cei doi giganţi economici şi nervozitatea pieţelor, relatează AFP, preluată…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat luni impunerea de catre Washington a sanctiunilor impotriva companiei Zhuhai Zhenrong si a directorului sau general Youmin Li."Ei au incalcat legea americana acceptand petrol brut", a subliniat Pompeo, precizand ca masura face parte din…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca Steve Mnuchin, secretarul Trezoreriei din Statele Unite, a avut o „discuții productive” cu omologul sau chinez pentru rezolvarea disputei comerciale dintre cele doua țari, relateaza Reuters citat de Mediafax.Oficialii americani și…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Iranul "ar face bine sa aiba grija", la câteva ore dupa ce Teheranul a anunțat ca va crește concentrația uraniului îmbogațit peste limita permisa de Acordul atomic cu marile puteri, informeaza Mediafax citând Reuters. Tot…

- Grupul international de Actiune Financiara (Financial Action Task Force, FATF), sub presedintie americana, a somat Iranul sa ia masuri impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului, cel mai tarziu in octombrie, a facut cunoscut aceasta instanta care s-a reunit joi, transmite AFP. Intr-unul din…

- Cererea americana are in vedere discutii intre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate ''privind ultimele evolutii legate de Iran si recentele incidente cu petrolierele'', a indicat una dintre aceste surse, sub acoperirea anonimatului. Conform unei alte surse, reuniunea ar urma sa se desfasoare…