- Mai mult de jumatate din majorarile de capital au mers anul trecut in banci, valoarea cumulata ajungand la circa 71 mil. euro. Si cea mai mare majorare de capital, de 26,9 mil. euro, a fost operata in 2017 la OTP Bank. Investitorii straini care au busi­nessuri in industria financiara din…

- Parlamentul European vrea ca bugetul de cheltuieli al Uniunii Europene sa fie majorat de la 1% din PIB-ul UE in prezent, la 1,3%, astfel incat el sa poata acoperi gaurile lasate de Brexit fara ca fondurile structurale acordate celor mai sarace tari din Uniune sa fie afectate si fara ca noile prioritati…

- Daca in urma cu trei decenii, Romania avea peste 7.000 de camine culturale, acum statul nu mai știe cate are, din varii motive. A pierdut gestiunea acestora fie pentru ca, unele au fost concesionate, fie au fost transformate, dar cu toate acestea, anual toarna sute de milioane de lei, din fonduri naționale…

- Asociatia Societatilor Financiare din Romania (ALB) atrage atentia, intr-un comunicat transmis HotNews.ro, asupra efectelor negative pe care le poate avea adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2011, referitor la plafonarea dobanzilor atat la creditele ipotecare,…

- Firmele de confecții vrancene au cea mai mare cifra de afaceri in domeniul confecțiilor textile din Romania, arata un studiu privind dinamica industriei modei realizat de experții de la KeysFin. In Vrancea activeaza 160 de firme care au avut o cifra de afaceri de 718 milioane lei,…

- Secretary of state with the Ministry of Interior (MAI) Raed Arafat told AGERPRES on Monday evening that Romania also resorted to the NATO mechanism for immunoglobulin, at the same time with the European Mechanism for Civil Protection. "I have received the address from Mrs. Minister just now,…

- Cea mai puternica femeie din businessul romanesc este Anca Vlad, 60 ani, care detine peste 99% si din distribuitorul de medicamente, dar si din lantul de farmacii Catena. Cele doua firme au avut in 2016 afaceri cumulate de peste 632 de milioane de euro, potrivit datelor de la Registrul Comertului, care…

- Suspendarea activitatii economice a afacerilor din Romania la inceputul anului 2018 se afla la cel mai mare nivel din ultimii 4 ani, cu o crestere de peste 132,99% in raport cu perioada similara din anul precedent, arata datele de la Registrul Comertului. Iata care sunt domeniile in care multe firme…

- „Ma numesc Bratu Geanina Ionelia, sunt studenta la Facultatea de Geografie si am varsta de 20 de ani. La fel ca toți oamenii, sunt o persoana ambițioasa și cu vise marețe, dar trec prin cea mai grea perioada a vieții mele. Ma regasesc…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- Antre­prenorul roman Grigore Florea, proprietarul fabricii de mezeluri Raitar din Sasca Noua, judetul Suceava, si-a propus sa ajunga la un numar total de 25 de magazine proprii pana in 2022, astfel incat jumatate din productia de mezeluri a fabricii sa fie comer­cializata pin propriul lant de magazine.…

- Patronatul Creditului IFN (PCIFN) este de parere ca impunerea unui plafon maximal pentru dobanzile efective anuale (DAE) in cadrul creditului de consum si ipotecar in contextul actual macroeconomic va induce efecte negative si nedorite consumatorului, prin scaderea accesibilitatii la finantare,…

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, vor lansa cu ocazia Targului de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro, in urma unor investitii de aproximativ 130.000 euro. "Pana in prezent,…

- Astazi, la ora la care cititi acest articol, a fost dat publicitatii un document elaborat de catre Comitetul consultativ pentru Conventia-cadru privind protectia minoritatilor nationale, organism specializat al Consiliului Europei.

- Timisoara si Cancun ar urma sa devina orase infratite iar asta ar putea ajuta la dezvoltarea turismului dintre cele doua tari, spune consulul onorific al Mexicului la Timisoara, Adrian Badescu. Titlul de Capitala Culturala Europeana obtinut de orasul de pe Bega ar putea atrage mexicani aici.…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, printr-o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania si spune ca in cazul unor noi atacuri asupra independentei…

- Potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei din Romania (OPCOM), pretul orar minim de inchidere pe PZU in luna ianuarie a fost de 0,02 euro/MWh. Insa, in toate pietele care sunt cuplate cu cea romaneasca, aceste preturi minime au fost negative. In Ungaria s-au inregistrat - 25,97 euro/MWh, in…

- In medie, 70 de camioane sosesc pe zi la fabricile de cherestea din Romania operate de Holzindustrie Schweighofer, anunta compania din industria de prelucrare a lemnului, care mentioneaza ca a implementat un sistem prin care identifica transporturi neconforme si le refuza. Compania mai arata ca,…

- Dupa TUI și Neckermann, și compania Dertour a renunțat acum sa mai promoveze ofertele romanești. Eliminarea Romaniei din cataloage, unde Bulgaria și Ungaria, de exemplu, ocupa numeroase pagini, este argumentata prin infrastructura deficitara, numarul mic de hoteluri de calitate și tarifele foarte…

- Convinsa ca Romania, Europa și intrega lume se confrunta cu o problema certa, in expansiune vizibila, legata de știrile false, care genereaza evidente daune imense pentru persoane, instituții și state, umanista Maria Grapini a adresat o noua intrebare scrisa Comisiei Europene, pe acest subiect. Europarlamentarul…

- Liviu Dragnea i-a cerut ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sa explice public, “prin toate mijloacele”, orice problema care ar aparea cu privire la legea salarizarii. Liderul PSD nu exclude posibilitatea existenței unor „efecte negative ascunse”, despre care a declarat ca „nimeni nu sta pe ganduri…

- Societatea Gamp;G Romania SRL a fost infiintata in anul 1996 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Interioara Incinta COMAT , nr. 3, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 1 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 206.020…

- Sportiva Ania Caill, nascuta in Franta dar care va reprezneta Romania la JO de iarna din Coreea de Sud in probele de schi alpin, a declat miercuri, ca pregatirea pentru competitie a constat-o in jur de 30.000 de euro, bani pe care spera sa si-i recupereze. “Din iunie ma pregatesc cu resursele mele,…

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- Romanii au infiintat, anul trecut, 136.699 de companii noi, in crestere cu 28,98% fata de 2016, arata statisticile publicate vineri de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza economica.net. In 2016, in Romania au fost inregistrate 105.982 de firme noi. ...

- Ziua de 24 Ianuarie semnifica, pentru România, sarbatorirea Micii Uniri, însa în 2018, cetațenii țarii au ales aceasta data importanta pentru a organiza un protest împotriva partidului aflat la guvernare, PSD.

- Incepand de anul trecut, angajații cu program obișnuit de lucru (luni – vineri) beneficiaza de o zi libera in data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane. Potrivit legislației muncii din Romania, ziua de 24 ianuarie este pe lista zilelor libere legale. Exista,totuși, și categorii de salariați…

- O subsidiara a China National Petroleum Company (CNPC), a patra cea mai mare companie din lume, s-a inregisrat deja la Registrul Comertului. BGP, parte a China National Petroleum Corporation, este o companie specializata in geologie si furnizeaza utilaje, servicii si echipamente pentru industria de…

- Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) va finaliza in anul 2020 productia primului transportor blindat 8×8 AGILIS din cele 400 vehicule de acest tip cu care va fi dotata armata romana, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES . Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle…

- Productia primului transportor blindat 8x8 AGILIS, in anul 2020 Romanian Military Vehicle Systems va finaliza în anul 2020 productia primului transportor blindat 8x8 AGILIS din cele 400 vehicule de acest tip cu care va fi dotata armata româna, se arata într-un comunicat al…

- BNP Parisbas, cea mai mare banca franceza și a doua din UE dupa marimea activelor, iși va lansa in Romania operațiunile de retail, prin deschiderea sucursalei de la București, pana la sfarșitul lunii. Grupul francez a inregistrat sucursala BNP Paribas Personal Finance la Registrul Comertului in luna…

- BNP Paribas, cea mai mare banca din Franta cu active de peste 2 trilioane de euro, a inregistrat o sucursala la Registrul Comertului in luna decembrie a anului trecut, iar potrivit informatiilor BNR banca de la Bucuresti poate incepe sa acorde credite si sa atraga depozite la finalul acestei luni.…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Vedeta are o noua relatie, dupa ce a divortat de Stefan Lungu, scrie cancan.ro. Noul barbat din viata vedetei ar fi un milionar grec, care isi doreste ca Anca sa ii fie mereu alaturi, de aceea vor sa se casatoreasca cat mai repede. Citeste si Anca Lungu, prima declaratie despre DIVORT. "Merg…

- Proiectul construirii unei partii olimpice in Transilvania, relansat Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania a fost relansat, investitia fiind estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale si internationale. Proiectul…

- Conducerea Colegiului Medicilor spune ca are loc un asalt media asupra lumii medicale, „fiind creata impresia ca asistenta medicala din Romania este in declin si ca profesionistii lipsesc sau ca nu isi fac corect meseria”. Ei arata ca au incredere ca justitia isi va face datoria si ca trebuie asteptate…

- Primaria Deva a prezentat concluziile verificarilor efectuate de Corpul de Control la Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva. Conducerea serviciului de „Spatii verzi” a fost acuzata de mai multe achizitii la suprapret si de externalizarea, in aceleasi conditii paguboase, a unor…

- ♦ Analistii considera ca dividendul va ramane la putere si in 2018 si nu numai ca bursa de la Bucuresti va avea cel mai ridicat randament al dividendelor din lume, dar se va distanta de alte piete. Piata de capital din Romania ar putea livra dividende cu randamente chiar si de 10-12% in…

- Cele mai mari zece companii dupa cifra de afaceri din 2016 care au intrat în insolventa anul acesta au realizat în 2016 un business cumulat de 2,625 mld. lei, potrivit datelor furnizate de Oficiul National al Registrului Comertului. Patru din cele mai mari companii intrate în…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita Curtii Supreme sa ia mai multe masuri in cazul Legii303/2004 statului procurorilor si judecatorilor, care a fost adoptata saptamana aceasta in Senat. Judecatorii cer sesizarea Presedintelui Romaniei pentru trimitere spre reexaminare, sesizarea CCR …

- Zilele trecute, sala de sport din comuna Dumbraveni a fost in premiera, gazda unei competitii de lupte greco-romane in cadrul unei actiuni ce face parte din proiectul national „Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitate", un proiect lansat de Ministerul Tineretului si ...