Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremiur puternic,cu magnitudinea de 5,8 grade, s-a produs in aceasta noapte in Romania/Mai multi romani au suferit atacuri de panica. Institutul National pentru Fizica Pamantului a revizuit,duminica dimineata,seismul produs in Romania la magnitudinea de 5.8 pe scara Richter.Cutremurul a avut loc…

- Cutremurul din dimineața de 28 octombrie a avut magnitudinea de 5,8 pe scara Richter, a declarat, duminica dimineata, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). „Cutremurul a avut o magnitudine de 5,8…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs sâmbata, la ora 17:14, în judetul Buzau, la o adâncime de 62 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP). Seismul s-a produs în apropierea…

- Directorul Institutului Național pentru Fizica Pamantului, Constantin Ionescu, a facut declarații despre eventualitatea producerii unui cutremur puternic in Romania, afirmand ca autoritațile pot fi anunțate cu 25 de secunde inainte. Zilele acestea, au fost facute mai multe simulari in ceea ce privește…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc, vineri, in jurul orei 17.00, in judetul Buzau. Seismul s-a produs la o adancime de 142 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), la ora 17.06 in zona seismica Vrancea,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc, astazi in judetul Buzau. Potrivit specialistilor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP , seismul a avut loc la ora 17.06 in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, epicentrul fiind localiyat…

- Patru cutremure cu magnitudine cuprinsa intre 2,4 si 2,9 pe scara Richter au avut loc miercuri in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, conform datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul seism, cu o magnitudine de 2,4 pe Richter s-a produs la ora 1:46, la…

- Trei cutremure au avut loc in timpul noptii de sambata spre duminica, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, cel mai puternic, de 3,5 pe scara Richter, fiind inregistrat la ora 05.28, la o adancime de 122 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).