- Deputatul USR Catalin Drula, presedintele Comisiei pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor a Camerei Deputatilor, a trimis presedintelui ANCOM, Sorin Grindeanu, o solicitare de informare privind implementarea in Romania a sistemului ELS (Android Emergency Location Service), despre care spune…

- Violeta Raduț, deputat PSD: “Modificarile Legii Adopției vor ușura semnificativ procedurile” in Politic / on 24/07/2019 at 11:51 / Greutațile pe care le intampina o familie din Romania care dorea sa adopte un copil sau anii lungi de așteptare pentru ca un copil adoptabil sa ajunga, de la statutul…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache a depus, vineri, la Senat, un proiect de lege pentru modificarea legii referendumului, in contextul in care CCR a constatat ca la referendumul organizat pe 26 mai electoratul nu a fost informat corect privind cele doua intrebari. Deputatul PSD Florin…

- Potrivit unui comunicat situatia din Romania a fost dezbatuta in cadrul celei de a 43-a sesiuni a Comitetului patrimoniului mondial UNESCO, la care participa o delegatie parlamentara condusa de Ionel Palar, presedintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu…

- Marian Neacsu, validat pentru functia de vicepresedinte al ANRE Marian Neacsu. Foto: ro.wikipedia.org/wiki/Marian_Neacșu Marian Neacsu a fost validat de Comisiile parlamentare de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Deputatul Ionel Palar, presedinte al Comisiei parlamentare pentru relatia cu UNESCO, a avertizat luni ca Romania a intarziat depunerea dosarului pentru ca ia romaneasca sa fie introdusa in Patrimoniul mondial al umanitatii. „In An Centenar, Romania a fost incapabila sa solicite la UNESCO…

- Cu ocazia Zilei Universale a Iei, principala piesa a costumului popular romanesc, deputatul bacauan Ionel Palar, președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, a susținut o alocuțiune in Parlamentul Romaniei, in care a aratat ingrijorarea fața de…

