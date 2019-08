Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO și fostul lider social-democrat, Mircea Geoana, a precizat ca vizita lui Klaus Iohannis in SUA și intalnirea cu Donald Trump reprezinta pe deplin ”un moment de...

- Dupa intalnirea cu Donald Trump de la Casa Alba, Klaus Iohannis a ironizat-o pe Viorica Dancila. Motivul: premierul a afirmat ca președintele ar fi trebuit sa se consulte cu Guvernul și cu Parlamentul inaintea discuțiilor cu liderul american. Klaus Iohannis a fost intrebat daca va trimite un raport…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a sustinut marti, 20 august a.c., la Washington, D.C., o declaratie de presa, la finalul vizitei in Statele Unite ale Americii. Va prezentam in continuare textul declaratiei de presa: Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis: Buna seara! Am avut astazi…

- Klaus Iohannis se intalneste din nou cu Donald Trump. Presedintele Romaniei se va afla, luni si marti, in vizita la Casa Alba. Energia, securitatea și parteneriatul strategic intre Romania și SUA sunt principalele puncte pe care le va discuta Klaus Iohannis cu omologul american.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se intalneste in aceasta seara la ora 21, la Casa Alba, cu omologul sau american, Donald Trump. Va fi a doua intalnire oficiala a acelor doi sefi de state, dupa cea...

- Viorica Dancila il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca nu a consultat-o in legatura cu problemele pe care le va discuta cu Donald Trump in timpul vizitei la Casa Alba. Totodata, premierul ii atrage at...

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua pe 19 august o vizita oficiala de lucru in Franta si se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, a anuntat marti Kremlinul, informeaza agentia EFE. Asta se intampla cu o zi inainte de intalnirea Klaus Iohannis - Donald Trump, de la Casa Alba,…

- „Îi iubesc pe cei slab educați.” Asta a declarat Donald Trump în februarie 2016, dupa o victorie decisiva în alegerile primare în statul Nevada. Iar cei slab educați îl iubesc și ei pe el: albii fara studii superioare sunt cam singurul grup social în care…