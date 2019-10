Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca PSD ramane un adversar puternic cu care PNL trebuie sa se lupte si ar fi cea mai mare greseala ca social-democratii sa fie subapreciati. Iohannis le-a transmis liberalilor ca oamenii asteapta solutii de la PNL si a precizat ca vrea un guvern instalat…

- Presedintele Klaus Iohannis a explicat cum a reusit sa stopeze abuzurile PSD, impreuna cu romanii, afirmand ca abia asteapta sa treaca motiunea de cenzura. Legatura dintre seful statului si cetatenii obisnuti a fost dovedita si faptul ca presedintele Klaus Iohannis a facut o adevarata baie de multime,…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent, sambata, la Adunarea Regionala a organizațiilor PNL (Sud – Vest- Oltenia), organizata la Craiova. Seful statului a venit alaturi de liderii din conducerea centrala. In discurs, Klaus Iohannis a atacat PSD-ul si guvernul condus de Viorica Dancila. El a facut…

- Presedintele Klaus Iohannis a intrat oficial in cursa pentru al doilea mandat, dupa ce a depus la BEC peste 2 milioane de semnaturi. Seful statului a facut o baie de multime printre sustinatorii PNL si i-a raspuns iderului USR Dan Barna, care -l numise presedinte-pompier: „Un pompier atomic, care a…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri ca a fost informat de premierul Viorica Dancila despre propunerile pentru functia de comisar european, seful statului considerand ca acestea nu sunt potrivite. Seful statului a relatat, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca premierul l-a…

- Invitat, luni seara, la Digi 24, Mircea Diaconu a facut mai multe declaratii cu privirea la decizia sa de a candida la alegerile prezidentiale, relatia cu PRO Romania si ALDE si ce fel de presedinte vrea sa fie daca va castiga alegerile.

- Klaus Iohannis si-a inceput campania pentru prezidentiale in cadrul unui eveniment al PNL, cu un discurs marcat de tragedia de la Caracal, pentru care vinovat s-ar face PSD. El a spus ca acest partid trebuie sa plece de la guvernare, fie in 2020, la alegerile parlamentare, fie prin anticipate. "Ne revedem…

- Mihai Gainusa a reactionat, printr-un mesaj pe Facebook, in cazul crimelor din Caracal. Omul de televiziune si de radio sustine ca, daca prostitutia ar fi fost legala in Romania, poate cele doua fete ar fi fost si acum in viata.