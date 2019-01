Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a prelungit, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii (SMAp), iar in prima sa ieșire publica l-a criticat in termeni duri pe cel pe care PSD l-a propus in locul lui Ciuca, pe generalul Dumitru Scarlat. ”E o propunere neserioasa”,…

- Senatorul Vergil Chitac comenteaza deznodamantul sedintei CSAT in care s a decis cine va conduce armata in 2019, o sedinta care s a incheiat cu un scandal imens prin refuzul presedintelui Iohannis de a l numi pe generalul Dumitru Scarlat, propus de Guvern, ca succesor al generalului Nicolae Ciuca in…

- Iohannis a precizat ca propunerea ministrului Apararii nu respecta rigorile legii. „CSAT nu a aprobat solicitarea ministrului Apararii, o situație foarte neplacuta, care arata odata in plus, daca ar fi fost nevoie, ca PSD nu este capabil sa gestioneze problemele mari ale țarii. In situația in care…

- Update: Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciuca, actualul sef al Statului Major al Apararii. Update: Declaratie de presa sustinuta de Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, la finalul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii Presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis a respins, vineri, in ședința CSAT, propunerea de numire a unui nou șef al Statului Major al Armatei in locul generalului Nicolae Ciuca. Klaus Iohannis a anunțat ca a respins propunerea de inlocuire pe motive de nelegalitate, deși, potrivit ministrului apararii, președintele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, vineri, dupa sedinta CSAT, ca nu il numeste pe Dumitru Scarlat sef al Statului Major al Armatei, acesta fiind propunerea ministrului Apararii, Gabriel Leș. Iohannis a precizat, in acest context, ca Armata nu poate ramane fara sef, asa ca a decis prelungirea…

- Jurnalistul Liviu Alexa, de la publicația Ziar de Cluj, a intocmit un top al multinaționalelor care declara profituri foarte mici pentru a scapa de impozitare, exportandu-le in afara țarii. Jurnalistul a derulat ancheta, pe baza cercetarii bazelor de date oficiale, in urma scandalului iscat pe tema…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a transmis – intr-o postare pe blog-ul platformei civice “Romania 3.0”, al carei fondator este – o informație, cel puțin interesanta legata de averea “ascunsa” a șefului SPP, generalul Lucian Pahonțu. “Dupa Bruxelles, haideți și la Londra! Un selfie in cautarea apartamentului…