Iohannis, despre un referendum pe Justitie: Da, este in discutie

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca in Romania democratia este in pericol si s-a intrebat cum se poate ca in anul 2018 sa ajungem "sa discutam pe fata despre amnistie si gratiere pentru ca niste penali conduc partidul de guvernare". Referitor la un referendum… [citeste mai departe]