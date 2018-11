Iohannis, nou atac la Guvern: Celebrul program de guvernare s-a dovedit a fi un veritabil manual de manipulare

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis ii invita pe tineri sa intre in politica, sa participe activ la procesul de luare a deciziilor si le cere sa nu permita ca promisiunile guvernantilor sa ramana ”simple pasaje intr-o arhiva”. „Stiu ca multi sunteti profund dezamagiti de modul in care se face politica astazi…

- Presedintele Klaus Iohannis ii invita pe tineri sa intre in politica, sa participe activ la procesul de luare a deciziilor si le cere sa nu permita ca promisiunile guvernantilor sa ramana ''simple pasaje intr-o arhiva''. "Stiu ca multi sunteti profund dezamagiti de modul in care se face…

- Presedintele Klaus Iohannis ii invita pe tineri sa intre in politica, sa participe activ la procesul de luare a deciziilor si le cere sa nu permita ca promisiunile guvernantilor sa ramana "simple pasaje intr-o arhiva". Citește și: ALERTA - NEBUNIE in Parlament: ALDE a lasat PSD in offside.…

- "Stiu ca multi sunteti profund dezamagiti de modul in care se face politica astazi la noi. Solutia nu este abandonul sau parasirea tarii. Solutia este, si va invit, asa cum am facut-o si cu alte ocazii, sa intrati in politica, sa participati activ la procesul de luare a deciziilor. Nu permiteti ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a adus jurnalistilor doua valize, ca o ironie la documentele primite de Rise Project. Pe langa presupusele capturi din dosarul Tel Drum si gogosile, Liviu Dragnea a inclus si un stick in care sunt mai multe fotografii amuzante cu seful statului.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a adus jurnalistilor doua valize, ca o ironie la documentele primite de Rise Project. Pe langa presupusele capturi din dosarul Tel Drum si gogosile, Liviu Dragnea a inclus si un stick in care sunt mai multe fotografii amuzante cu seful statului.

- ”E extrem de neobișnuit ca Parlamentul European sa voteze o rezoluție despre un stat membru care va prelua președinția rotativa a UE. Dar Decizia e a Parlamentului European, poate ieși cu rezoluții, e dreptul lor”, a spus Iohannis marți cand a fost intrebat de reporterul Antene 3 daca va face lobby…

- "Suspendarea presedintelui Klaus Iohannis - tot mai depasit de cerintele si demnitatea functiei pe care o ocupa - este o decizie de maxima responsabilitate, care presupune o evaluare atenta a posibilelor riscuri si consecinte. Declansarea procedurii de suspendare, intr-o societate profund divizata,…