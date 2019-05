Iohannis - Juncker, schimb de replici la un eveniment din Sibiu ”Traim intr-o lume digitala, nu este ceva pentru care trebuie sa ne pregatim pentru ca vine in viitor si ghiciti ce: nu suntem pregatiti! 5G este viitoarea generatie de comunicatii si ghiciti ce: vine si este in sine o forma de inteligenta artificiala. Telefoanele voastre vor vorbi cu masina voastra, cu masina voastra de spalat, cu instalatia de climatizare de acasa si daca sunteti norocosi veti intelege, daca nu, ghinion! Sugestia mea este sa faceti ceva sa intelegeti pentru ca asta se intampla. (...) Comisia Europeana a realizat o serie de documente in aceasta chestiune si lucram la asta,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

