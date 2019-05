Stiri pe aceeasi tema

- * Summitul de la Sibiu arata ca romanii conteaza in Europa, ca votul lor conteaza si evenimentul trebuie vazut nu ca unul singular, ci intr-un context mai larg, inclusiv cel al alegerilor europarlamentare, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. ''Maine, capitala Europei va fi…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, afirma ca summitul de la Sibiu vor exista discutii informale intre lideri europeni legate de numirile sau nominalizarile pentru posturi importante la nivel european, cum ar fi presedintele Comisiei Europene sau presedintele Consiliului.

- Sibiu este orașul in care președintele Romaniei merge in fiecare weekend. Și este orașul in care va avea loc summitul UE. Acest eveniment facut cu sprijinul PPE și concursul lui Donald Tusk este un cadou pentru Klaus Iohannis in an electoral. La summit-ul vor fi prezenți șefii formațiunii europene,…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, considera foarte important Summitul UE care va avea loc joi la Sibiu, unde se va discuta despre nominalizarile pentru posturile importante la nivel european. "Ceea ce este esential pentru Romania si pentru Europa este summitul european la care participa toti sefii de…

- Intalnirea va avea loc dupa Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana.Summitul UE se va incheia dupa conferinta comuna sustinuta de presedintele Klaus Iohannis impreuna cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si cu presedintele Comisiei Europene,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis, luni seara, o invitatie catre liderii din cele 27 state UE care vor veni la Sibiu, sa se alature acestuia pentru a discuta planurile Uniunii din urmatorii ani si sa formuleze Agenda Strategica a UE pentru 2019-2024. "Ne vom intalni…

- Summitul șefilor de stat sau de guvern din UE, care va avea loc pe 9 mai la Sibiu, este cel mai așteptat eveniment politic european in perioada deținerii de catre Romania a Președinției Consiliului UE. In acest context, liderii europeni vor discuta despre noua agenda a UE pentru 2019-2024, conform…

- Summitul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European, la care va participa si presedintele Klaus Iohannis, a inceput sambata la Romexpo. Potrivit PNL, la reuniune iau parte peste 150 de primari si lideri regionali din spatiul european, precum si aproximativ 3.000 de alesi locali din…