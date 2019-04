Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, joi, Guvernului sa nu mai adopte vreo ordonanta de urgenta in domeniul justitiei si politicii penale, punctand ca referendumul din 26 mai "a intrat in linie dreapta", iar orice act emis de Executiv in acest domeniu ar fi "ilegitim". "Solicit si de aceasta data…

- Tudorel Toader a refuzat, marți, sa raspunda daca a discutat cu Dragnea, Tariceanu sau Dancila despre ordonanța de urgența privind modificarea codurilor penale și completurile de cinci. In schimb, ministrul Justiției a facut referire la referendumul cpnvocat de Klaus Iohannis, spunand ca președintele…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, și fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, au depus la Senat o inițiativa legislativa privind organizarea și funcționarea Poliției Române în care au preluat o serie de prevederi controversate, declarate neconstituționale în urma unei sesizari…

- Presedintele Iohannis anunta ca va convoca un referendum pe tema justiției Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, astazi, ca va convoca un referendum pe teme de justitie, fara a preciza, deocamdata, la ce întrebari vor fi chemati românii…

- In urma cu cateva zile, europarlamentarul Maria Grapini prezenta o poziție publica tranșanta, legata de un eveniment organizat de catre Laszlo Tokes, in PE, intitulat „Transylvania in the EU", cu participarea fostului președinte al Ungariei, Pal Schmitt și a președintelui Comisiei de Politica Externa…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a apreciat, miercuri, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis nu iși dorește sa organizeze un referendum odata cu alegerile europarlamentare și ca PSD a picat in capcana intinsa de șeful statului.„Anunțul a fost facut ca sa nu faca referendumul, este capcana la…

- Reacție extrem de dura a președintelui Klaus Iohannis, dupa scandalul din Justiție. Șeful statului condamna "noul atac al coaliției majoritare și al Guvernului la adresa justiției independente, prin adoptarea OUG nr.