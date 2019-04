Iohannis, alegeri anticipate. Valentin Naumescu: să nu rostogolim teme false în viața politică ”Apropo de "soluții pentru Iohannis, sa forțam alegeri anticipate"... Eu zic mai bine sa lasam populismul, sa fim oameni serioși și sa punem mana pe carte, sa nu vindem oamenilor iluzii. Daca nu ne place populismul PSD-ALDE, nu ne place nici de partea buna a spectrului politic. Conform art.89 (3) din Constituția Romaniei "Parlamentul nu poate fi dizolvat in ultimele șase luni ale mandatului Președintelui Romaniei". Ca sa nu mai vorbim ca art. 1 spune clar ca dizolvarea poate fi facuta numai daca Parlamentul nu acorda votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 60 de zile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

