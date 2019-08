Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anuntat, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca, la dispozitia premierului Viorica Dancila, va coordona ancheta interna de la Spitalul de psihiatrie Sapoca.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca a solicitat Corpului de Control o verificare amanuntita la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca, Buzau, mentionand ca va lua masuri in cazul in care aceasta va fi neglijata. Pintea a mai precizat ca in momentul incidentului, in spital, pe tura, se aflau…

- Condițiile de la Spitalul de Psihiatrie din Buzau sunt bune, a anunțat ministrul Sanații, Sorina Pintea, dupa ce a efectuat verificari. Ministrul a mai spus ca era curațenie in spital și in sala de mese, unde și mancarea era suficienta.“Condițiile nu sunt proaste. Deci era suficient de curat,…

- Ziarul Unirea Bilanțul crimelor de la Sapoca a urcat la 5. Inca o pacienta și-a pierdut viața, la spitalul Floreasca, managerul unitații din Buzau, prezentandu-și demisia Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat in aceasta dimineața ca bilanțul deceselor in cazul șocant de la Spitalul de Psihiatrie…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni dimineata, ca bilantul mortilor in cazul tragediei de la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca a ajuns la cinci, dupa ce o pacienta in […]

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, duminica, in contextul tragediei de la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca, unde un pacient a ucis patru persoane internate si a ranit alte noua, ca in unitatea medicala s-a produs un lung sir de erori umane si aceasta tragedie putea fi evitata, noteaza…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anuntat, duminica, într-o postare pe Facebook, ca, la dispozitia premierului Viorica Dancila, a pornit spre Spitalul de Psihiatrie din Buzau pentru a coordona ancheta interna, dupa ce 4 persoane au murit si alte 9 au fost ranite

- Procurorii au inceput urmarirea penala pentru infractiunea de omor calificat in cazul agresorului de la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca, a anuntat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, procurorul Catalin Radu. "In cauza s-a inceput urmarirea penala sub aspectul infractiunii…