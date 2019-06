Introducere vot prin corespondență. Chirieac: ''Haideți să o spunem tranșant'' ”Haideți sa o spunem tranșant: e imposibil de introdus in Romania votul electronic și votul prin corespondența. Votul electronic nu au reușit nici macar americanii sa il introduca. Intr-o țara in care neincrederea la alegeri este pe primul plan, a introduce vot electronic este o nebunie. Și așa, inca nu am ințeles cum este cu milionul și jumatate de voturi pe listele suplimentare la ultimele alegeri. Acela este un mare semn de intrebare. Deci votul electronic este nefezabil. Inclusiv tehnic este nefezabil. Va dați seama o licitație? Și tot sistemul? Și ce se intampla...? In 6 luni de zile este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

