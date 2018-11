In toiul dezbaterilor pe marginea raportului MCV, precum si a Rezolutiei Parlamentului European, s-a invocat suveranitatea nationala. Romania, a spus premierul Dancila, este un stat suveran si nu intelege sa primeasca ordine de la nimeni. Romanii, o parte dintre romani, s-au simtit lezati in cea mai intima fibra patriotica a lor, cand au aflat ca prin MCV se cere in mod imperativ sa se ia niste masuri. Tonul nepotrivit al raportorilor a fost sesizat si de fostul presedinte Traian Basescu. Printre altele, se cerea „renuntarea imediata” la modificarea legilor justitiei. Din cand in cand apar distorsiuni…