Într-un oraş din Grecia, s-a inaugurat Biblioteca ”Ploieşti” N.Dumitrescu In orașul Aspropyrgos, din Grecia, cu care municipiul reședința al județului Prahova s-a infrațit in anul 2016, recent s-a inaugurat Biblioteca ”Ploiești”. Inființarea acestei instituții, in urma cu cateva zile, a fost posibila grație implicarii deputatului prahovean Dragoș Zisopol – președintele Uniunii Elene din Romania. Dorind amenajarea unei biblioteci in orasul elen mentionat, care sa reprezinte in același timp un centru de cultura si civilizatie romaneasca, Dragoș Zisopol s-a implicat, anul trecut, la Ploiești, intr-o campanie de strangere a fondului de carte, in limba romana.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Localitatea cu cea mai rapida dezvoltare a populatiei din Prahova se afla in apropierea municipiului Ploiești. In fiecare an apar in jur de 300 de noi case. Cunoscuta ca zona rezidențiala, datorita aerului mai curat și calitații vieții in general, Paulești a cunoscut o adevarata explozie din…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie a emis, pentru perioada 12 - 13 martie, un cod portocaliu de furtuni puternice si ploi insotite de descarcari electrice, potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie a emis, pentru perioada 12 - 13 martie, un cod portocaliu de furtuni puternice si ploi insotite de descarcari electrice.…

- Se construiesc doua penitenciare Doua noi penitenciare vor fi construite în România printr-un împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, a anuntat luni ministrul justitiei, Tudorel Toader. Cu prilejul publicarii bilantului pe cei doi ani de când…

- Doua noi inchisori vor fi construite in judetele Prahova si Buzau Doua noi penitenciare vor fi construite în România, în baza unui împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, a anuntat, ieri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Cu prilejul publicarii…

- Luiza Radulescu Pintilie Din cei 90 de ani de viata pe care ii implineste maine profesorul Alexandru Badulescu, 70 de ani – o viata de om! – il leaga, zi cu zi, de daruirea, de stradania si de impotrivirea de a nu lasa ca tot ceea ce a avut mai valoros Prahova in domeniul cultural sa se piarda si sa…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii greci au anuntat pentru marti, in intervalul orar 16,00 - 18,00, blocarea cu masini agricole a intersectiei Platikambos - Larissa de pe autostrada Atena - Salonic.…

- Sambata, 9 februarie 2019, orele 18:00-20:00, in Sala de Spectacole a Cercului Militar National (str. Constantin Mille nr. 1 Bucuresti) vor avea loc manifestarile dedicate sarbatoririi in Romania a primei editii a ZILEI LIMBII ELENE. In anul 2018, statul grec a hotarat ca ziua de 9 februarie, ziua comemorarii…