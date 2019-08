Intimplare “de la Radio” cu renumitul Moise Guran!

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 5.000 de persoane au fost evacuate dintr-o zona turistica de pe insula spaniola Gran Canaria, din cauza unui incendiu forestier care a devastat circa 3.400 de hectare incepand de sambata, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Incendiul este "extrem de violent",…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu merge inainte cu planul de a candida la Presedintia Romaniei, desi nu beneficiaza de sprijinul propriului partid. Sustinatorii lui Plesoianu au inceput sa stranga semnaturi in Bucuresti, dupa o mobilizare pe Facebook.Pe reteaua de socializare au aparut fotografii…

- Deputatul Liviu Pleșoianu, care și-a anunțat intenția de a-și depune candidatura la Președinția Romaniei, a declarat in direct la RomaniaTV ca nu va participa la CEx-ul de marți. Pleșoianu susține ca nici macar nu a fost invitat la CEx și ca oricum nu s-ar fi dus, pentru ca a aflat tot ceea ce i…

- Recent, Fifor a anuntat si ca intentioneaza sa se inscrie in competitia PSD pentru candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca Romania are nevoie de consens, de constructie si de dialog.

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a anuntat luni ca a luat decizia de a se inscrie in competitia pentru candidatura la Presedintia Romaniei din partea PSD. "Am luat decizia de a ma inscrie in competitia pentru candidatura la Presedintia Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania…

- Senatorul PSD Mihai Fifor a anunțat ca se inscrie in competiția pentru candidatura la Președinția Romaniei din partea PSD. „Am luat decizia de a ma inscrie in competiția pentru candidatura la Președinția Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania are nevoie de consens, de constructie si de dialog. Trebuie…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, si-a anuntat, in sedinta Comitetului Executiv de joi, dorinta de a candida la Președinția Romaniei. Referitor la prezidențiabil, Codrin Ștefanescu a anunțat ca Olguța Vasilescu, Liviu Pleșoianu, Eugen Teodorovici, Șerban Nicolae și Gabriela Firea sunt printre numele vehiculate…