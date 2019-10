CFR SA va demara proiectul de modernizare a Coridorului 4 Sud, in care intra Curtici - Arad - Timisoara - Caransebes - Craiova si se inchide la Calafat, afirma noul director general interimar al companiei, Marius Chiper.



Intr-un interviu acordat AGERPRES, seful companiei feroviare spune ca in perioada imediat urmatoare documentatia va fi gata si va fi lansata procedura de achizitie a primelor doua tronsoane, respectiv Arad-Ronat si Ronat - Timisoara Est, urmand sa se gaseasca finantare pentru urmatoarele doua, de la Timisoara Est pana la Caransebes. De asemenea, in viitor se va discuta…