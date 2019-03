Stiri pe aceeasi tema

- Turcia nu a dezvaluit înca toate elementele pe care le detine în investigatia privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi în consulatul tarii sale din Istanbul, a avertizat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP citat de Agerpres."Nu am dat…

- Autoritațile turce suspecteaza ca trupul neinsufletit al lui Jamal Khashoggi, jurnalistul ucis pe 2 octombrie in interiorul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, a fost incinerat intr-un cuptor amplasat in gradina consulatului. Poliția a descoperit in subteran un cuptor ce poate genera o temperatura…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), a afirmat în 2017 ca va merge pâna la a folosi un "glont" împotriva jurnalistului Jamal Khashoggi daca acesta din urma nu înceteaza criticile la adresa regatului, a afirmat joi cotidianul New…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca nu înțelege "tacerea" Statelor Unite cu privire la uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi. "Nu reusesc sa înțeleg tacerea Americii (...) Noi vrem ca totul sa fie clarificat pentru ca este vorba despre o atrocitate,…

- Agnes Callamard, raportorul special al Națiunilor Unite pentru drepturile omului, a informat joi ca va calatori în Turcia, saptamâna viitoare, unde va conduce o ancheta independenta și internaționala" privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul postului…

- Procurorul general saudit a cerut, joi, in fata unei instante penale din Riad, pedeapsa cu moartea pentru cinci din cei unsprezece suspecti acuzati de uciderea lui Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi a fost asasinat pe 2 octombrie de catre un comando saudit in interiorul consulatului Arabiei Saudite…

Unul dintre ucigașii jurnalistului saudit, Jamal Khashoggi, a fost auzit spunand ca "știe cum se taie" pe inregistrarea audio pe care Turcia a pus-o la dispozitia oficialilor americani și europeni, a declarat vineri președintele Recep Tayyip Erdogan, relataeza Reuters.