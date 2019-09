Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) au sanctionat cu 123.500 de lei si 118 avertismente operatori economici care comercializau legume si fructe din import ca fiind produse de origine autohtona, se arata intr-un comunicat...

- 'Produsele traditionale atestate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sunt printre cele mai cautate pe piata locala, la targurile producatorilor sau expozitii. Printre acestea se numara o gama variata de produse de patiserie, cofetarie, legume-fructe, bauturi, produse din carne si lactate.…

- Amenzi in valoare de 103.000 lei și un numar de 334 avertismente Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale continua verificarile in toate piețele agroalimentare din București și din țara, in piețele și depozitele en-gros, precum și in hipermarket-uri, punand accent pe indicarea corecta a localitații…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale continua monitorizarea comerțului cu legume și fructe și sancționeaza abaterile de la prevederile legale Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale continua verificarile in toate piețele agroalimentare din București și din țara, in piețele și depozitele…

- Comerciantii de legume si fructe au fost amendati cu peste 90.000 lei, a anuntat marti Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), care precizeaza ca, impreuna cu Directiile pentru Agricultura Judetene (DAJ) efectueaza controale permanente in toate pietele agroalimentare din Bucuresti si…

- Ministerul Agriculturii face verificari in pietele agroalimentare. Fructele, legumele autohtone sunt supuse periodic testelor pentru depistarea reziduurilor de pesticide. Pentru a nu se crea confuzii printre consumatori, in vederea identificarii producatorilor autohtoni si a pepenilor romanesti, se…

- In aceasta perioada, piețele agroalimentare din Romania ofera consumatorilor o abundența de legume și fructe de sezon din producția autohtona. Sunt expuse in toate piețele legume din majoritatea speciilor: tomate, ardei, vinete, cartofi, varza, conopida, fasole pastai, mazare, verdețuri și fructe de…